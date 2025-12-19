Winterthurs Trainer Patrick Rahmen stehen an diesem Wochenende nicht genügend Spieler zur Verfügung. KEYSTONE

Die SFL reagiert auf ein Gesuch des FC Winterthur und verschiebt die Super-League-Partie zwischen Sion und Winterthur von Samstag auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Der Grund sind acht kranke Winterthur-Spieler.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Der FC Winterthur wird dieser Tage von einer Krankheitswelle heimgesucht. Vor dem Spiel in Sion am Samstag hat der FCW ein Gesuch bei der Swiss Football League (SFL) eingereicht, um die Partie zu verschieben. Der Grund: Acht Spieler der Zürcher sind derzeit aufgrund von Krankheit nicht einsatzfähig.

Die SFL gab dem Antrag des FC Winterthur statt, nachdem der Klub ärztliche Atteste von den acht betroffenen Spielern eingereicht hatte, die am selben Virus erkrankt sind. Wann die Partie der 19. Runde im Wallis nachgeholt wird, ist noch offen.