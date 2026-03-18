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GC-Sportchef erklärt Trainer-Wechsel Sutter: «Es hat mich extrem traurig gemacht, diesen Entscheid zu fällen»

Luca Betschart

18.3.2026

GC-Sportchef Sutter: «Es macht mich extrem traurig, dass ich diesen Entscheid fällen musste»

GC-Sportchef Sutter: «Es macht mich extrem traurig, dass ich diesen Entscheid fällen musste»

17.03.2026

Vor knapp vier Monaten schwärmt GC-Sportchef Alain Sutter in höchsten Tönen von Gerald Scheiblehner. Nun ist der Österreicher seinen Job als Trainer der Hoppers los. Im Interview mit blue Sport erklärt Sutter den Entscheid. 

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Luca Betschart, Jüri Christen

18.03.2026, 08:37

18.03.2026, 08:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Obwohl Alain Sutter vor vier Monaten im Fussball-Talk Heimspiel in höchsten Tönen für Gerald Scheiblehner schwärmt, ist der Österreicher seit Montag nicht mehr Trainer der Grasshoppers. 
  • Im Interview mit blue Sport erklärt Sutter, wie es zur Entscheidung kam und wieso sich nichts an seiner Wertschätzung für Scheiblehner geändert hat.
  • Sutter gibt auch zu, dass ihm die Trennung nahegeht. «Aber das gehört in meiner Position dazu, dass man manchmal Entscheide treffen muss, die man gar nicht treffen will», so der 58-Jährige.
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GC-Sportchef Alain Sutter über …

… seine kürzliche Lobeshymne für Scheiblehner 

«An meiner Einschätzung gegenüber dem Trainer und Menschen Scheiblehner hat sich trotz der Freistellung nichts verändert. Ich bin begeistert von seiner Arbeit, von seiner Art und Weise, wie er die Mannschaft und den Trainerstab geführt hat. Sein Umgang mit allen Mitarbeitern war exemplarisch. Darum ist mir der Entscheid auch so schwergefallen und ich hätte mir nie erträumen können, dass ich diesen Entscheid jemals fällen werde.»

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… die Gründe für den Trainerwechsel

«Ein neuer Trainer gibt immer einen neuen Impuls. Es gibt eine andere Ansprache, andere Inputs im Training, es kommen zwei neue Co-Trainer hinzu, die andere Persönlichkeiten haben.

Es geht nicht darum, eine Revolution zu machen und alles auf den Kopf zu stellen, weil alles schlecht war. Sondern es war ganz viel gut, die Resultate sind einfach noch nicht eingetroffen. (...) Deshalb brauchen wir jetzt einen neuen Impuls, ohne alles, was wir bisher erarbeitet haben, in die Tonne zu werfen.

Wenn wir den Klassenerhalt schaffen werden, dann hat das sehr viel mit den ersten neun Monaten zu tun, was dort erarbeitet wurde.»

… seine Emotionen

«Es hat mich extrem traurig gemacht, dass ich diesen Entscheid gefällt habe, weil es auch immer persönliche Komponenten dabei hat. Die Beziehung, die ich mit Scheiblehner aufbauen konnte, war sehr eng. Darum fühlt sich das sehr bescheiden an. Aber das gehört in meiner Position dazu, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss, die man gar nicht treffen will – im Sinne und zum Wohl des Gesamten.»

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