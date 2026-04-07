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Abstiegsangst bei GC Sutter schlägt Alarm: «So werden wir gegen Winti keine Chance haben»

Syl Battistuzzi

7.4.2026

GC-Sportchef Sutter schlägt Alarm: «So reicht es nicht!»

GC-Sportchef Sutter schlägt Alarm: «So reicht es nicht!»

06.04.2026

Zwei Klatschen in Serie, neun Gegentore und grosse Sorgen: Bei GC schrillen die Alarmglocken. Vor dem wegweisenden Spiel gegen Winterthur sieht Sportchef Alain Sutter sein Team klar in der Aussenseiterrolle.

Syl Battistuzzi

07.04.2026, 07:50

07.04.2026, 08:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der 0:4-Niederlage gegen Sion kritisiert GC-Sportchef Alain Sutter mangelnde Einsatzbereitschaft und fehlende Zweikampfstärke der Mannschaft. 
  • Trotz Trainerwechsel und taktischer Anpassungen bleiben die Probleme bestehen, insbesondere in der Defensive und bei der Mentalität der Spieler.
  • Vor dem entscheidenden Direktduell gegen Winterthur sieht Sutter GC klar in der Aussenseiterrolle und warnt, dass es ohne deutliche Leistungssteigerung keine Chance im Abstiegskampf gibt.
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Nach der 0:4-Pleite der Grasshoppers im Letzigrund gegen Sion reden GC-Sportchef Alain Sutter und Trainer Gernot Messner den Spielern ins Gewissen. Direkt nach Spielschluss wird in der Kabine eine Krisensitzung abgehalten, danach tritt kein Spieler vor die Mikrofone.

Erst nach knapp einer halben Stunde beantworten der Sportchef und der Coach die Fragen der Journalisten. «Wir haben beide etwas zu sagen gehabt nach diesem Spiel», meint Sutter und ergänzt: «Es ging darum, das eine oder andere anzusprechen, damit der Hinterletzte weiss, worum es geht.»

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«Sie müssen sich bewusst sein, dass jeder Einzelne nochmals eine Schippe drauflegen muss. Denn so, wie es in den letzten zwei Spielen (zuvor 0:5 gegen Servette) ausgesehen hat, reicht es nicht.» Am Ende müsse man Zweikämpfe gewinnen, ohne das habe man keine Chance, so der 58-Jährige. 

Auf dem Spiel steht dabei nichts anderes als die Ligazugehörigkeit. Zwar haben die Hoppers aktuell fünf Punkte Reserve auf den Tabellenletzten Winterthur, aber es gibt noch zwei Direktduelle. Am nächsten Samstag muss GC in Winterthur (live ab 18 Uhr auf blue Sport) ran. Ein Spiel, «in dem es um alles oder nichts geht», wie Sutter festhält.

UHD HDR FC Winterthur - Grasshopper Club Zürich
UHD HDR FC Winterthur - Grasshopper Club Zürich

Sa 11.04. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Winterthur - Grasshopper Club Zürich

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Sutter: «Liegt nicht am Trainer»

Was ihn gegen die Walliser am meisten enttäuscht hat? «Die Mannschaft hat sich nach dem 0:2 wirklich aufgegeben. Die Zweikämpfe nicht mehr gewonnen, nicht mehr die letzten Meter noch gemacht, die es gebraucht hätte. Das geht nicht, dass du dich dann so abschlachten lässt», moniert er. 

Es sei eine Problematik dieser Mannschaft, dass sie sich zu wenig gegen schwierige Umstände wehre. Auch wenn es schwierig gewesen sei und alles gegen sie gelaufen sei, habe man sich gegen die Niederlage nicht mehr gewehrt, bemängelt Sutter die Einstellung der GC-Profis.

Mit der Rochade von Gerald Scheiblehner zu Gernot Messner Mitte März habe man den Impuls gesetzt, um das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. «Jetzt haben wir diesen Wechsel gemacht. Es gab verschiedene Dinge, die sich verändert haben. Auch die Taktik wurde angepasst. Wir hatten bei Beginn sechs Spieler auf dem Platz, die auch schon in der Verteidigung gespielt haben», erläutert Sutter.

Trainer Gernot Messner hat die Trendwende noch nicht einläuten können.
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KEYSTONE

Trotzdem hat der Rekordmeister am Ende wieder vier Gegentore kassiert. Für Sutter ein «klares Zeichen, dass es nicht am Trainer liegt, sondern dass es daran liegt, dass die Spieler ihre defensive Verantwortung nicht voll wahrnehmen». Die Verantwortung für die Leistungen delegiert der 62-fache Internationale nicht an den Coach, sondern an die Spieler.

Massnahmen haben «keine Wirkung gezeigt»

Um am Samstag nur einen «Hauch einer Chance» zu haben, brauche es die richtige Mentalität: «Winterthur ist bereit, obwohl sie auch nicht jedes Spiel gewonnen haben. Sie haben gut gespielt und sind sehr stabil. Sie wollen uns auffressen. Da wird einiges auf uns zukommen und wir müssen bereit sein», betont Sutter und ergänzt: «Winterthur ist für mich der klare Favorit. Und wenn wir so spielen, wie wir jetzt spielen, und sie so, wie sie jetzt gespielt haben, werden wir keine Chance haben.»

Helfen im Abstiegskampf würden auf dem Rasen Leaderfiguren. Captain Amir Abrashi fehlte gegen Sion krankheitshalber. Aber auch mit dem Routinier kamen Sutter & Co. im Winter schon zur Erkenntnis, dass es weitere Führungsspieler braucht. Mit Bachir Ngom, Michi Frey oder Sven Köhler habe der Verein «gestandene Männer und Leaderfiguren» geholt, sagt Sutter. Aber: «Bis jetzt hat sich das noch nicht ausgezahlt.»

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Der GC-Sportchef zeigt sich nach wie vor überzeugt, dass man «die richtigen Spieler» geholt habe. Ebenso der «Impuls mit dem Trainerwechsel». Aber auch Sutter konstatiert offen: «Das hat keine Wirkung gezeigt. Die Probleme sind immer noch genau die gleichen wie vorher. Das ist Fakt.»

Messner hat seit Amtsantritt in zwei Liga-Spielen mit seinem Team nun neun Gegentore kassiert. «Das ist natürlich ein brutaler Schlag. Vor allem, weil wir es heute anders probiert haben. Wir haben leider einfach zu viele individuelle Fehler gemacht. Das ist natürlich extrem bitter», meint der 45-jährige Österreicher und nimmt die Spieler in die Pflicht: «Es wird Zeit, dass sie die Lage erkennen.»

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