Taulant Xhaka muss beim FC Basel um seinen Platz in der Startelf kämpfen. Keystone

Bei der 1:5-Klatsche des FC Basel gegen YB spielt Taulant Xhaka keine Sekunde. Trotzdem, oder genau deswegen, wird der FCB-Terrier in den Medien zum Gesprächsthema. Das gefällt Xhaka offensichtlich gar nicht. Bruder Granit stärkt ihm auf Instagram den Rücken.

Taulant Xhaka schmort bei der 1:5-Pleite des FCB gegen YB 90 Minuten auf der Bank. In einem Podcast wird daraufhin von «ein paar grösseren Fragezeichen rund um die Personalie Xhaka» gesprochen.

Der Mittelfeldspieler nimmt möglichen Spekulationen um seine Zukunft darauf sofort den Wind aus den Segeln und bekräftigt, dass er seinen bis 2027 laufenden Vertrag in Basel erfüllen will.

Gibt es beim FCB jemanden, der Xhaka loswerden will? Der Routinier schreibt von einer «Person X» und rät ihr: «Versuche nichts.» Sein Bruder Granit supportet ihn mit ähnlichen Worten.

Seit seinem Platzverweis gegen GC im Dezember hat es Taulant Xhaka schwer. In den darauffolgenden zehn Ligaspielen kommt der Routinier, auch wegen seiner Sperren, nur zu vier Einsätzen – nur zwei davon von Beginn weg. Zweimal schmort Xhaka gar 90 Minuten auf der Bank.

So auch gegen die Young Boys am vergangenen Wochenende. Dabei hätten die Basler einen Aggressivleader wie Xhaka wohl gut gebrauchen können. Im Tamedia-Podcast «Dritte Halbzeit» lässt man die 1:5-Klatsche der Bebbi in Bern noch einmal Revue passieren. Der Aufhänger der Folge: «Was denkt sich wohl Taulant Xhaka?»

Es geht dabei unter anderem um die aktuelle Situation der FCB-Legende im Team. Und die Einstellung der Spieler, die ihm vorgezogen werden. «Wenn ich als Taulant Xhaka dieses Basler Mittelfeld sehe und feststelle, dass ich offenbar nicht mehr gebraucht werde, dann gibt es da schon ein paar grössere Fragezeichen rund um die Personalie Xhaka», heisst es im Podcast etwa.

Xhaka selbst reagiert in den sozialen Medien auf diese Sätze. In seiner Instagram-Story bildet der 32-Jährige den Titel des Podcasts ab und schreibt dazu (übersetzt): «Ihr wisst schon, dass ich noch einen Vertrag bis 2027 habe, oder? Oder sagt euch wieder einmal jemand, ihr sollt über Taulant Xhaka schreiben? Versucht nichts, weil es sich nicht lohnt. Vertrag bis 2027 und so wird es auch bleiben. #eimolbaselimmerbasel»

Granit Xhaka schaltet sich ein: «Das kommt nicht gut für dich»

Der Mittelfeldspieler geht offenbar davon aus, dass es im Klub jemanden gebe, der ihn gerne aus dem Klub haben würde. In einer weiteren Instagram-Story schreibt Xhaka: «Derjenige, der euch so gut füttert, damit ihr nur über meine Situation berichten müsst, weiss, wen ich meine. (...) Also auch du als Person X: versuche nichts, Taulant Xhaka ist Basel und bleibt Basel.»

Darauf schaltet sich auch Bruder Granit ein, teilt die beiden Stories und fügt noch an: «PS: Der andere weiss nicht mal, wie man Basel schreibt. Bitte nicht mit einem richtigen Basler versuchen, Spiele zu spielen. Das kommt nicht gut, Person XXX. Du weisst genau, wen wir meinen», so die klare Ansage des Nati-Captains: «Schön aufpassen, was du gerade machst. Das kommt nicht gut für dich.»

Die Instagram-Stories der Xhaka-Brüder

