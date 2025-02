Granit Xhaka herzt Bruder Taulant. Ihr gemeinsamer Traum, noch einmal gemeinsam für den FC Basel aufzulaufen, muss begraben werden. Keystone

Taulant Xhaka wird seine Karriere per Ende Saison beenden. Seine Teamkollegen beim FC Basel reagieren emotional auf die Rücktritts-Ankündigung, genauso wie sein Bruder Granit Xhaka und die FCB-Fans.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel verliert eine grosse Identifikationsfigur. Taulant Xhaka, der praktisch seine ganze Laufbahn beim FCB verbracht hat, wird seine Profikarriere im Sommer beenden.

Zahlreiche Mitspieler und Ex-Teamkollegen reagieren in den sozialen Medien auf die überraschende Rücktritts-Ankündigung.

Auch Bruder Granit meldet sich: «Ein Name, der in die Erinnerung eingewebt ist, unmöglich zu vergessen. Ich liebe dich mein Bruder.» Mehr anzeigen

Nach mehr als 400 Spielen für den FC Basel ist im Sommer Schluss: Taulant Xhaka wird seine Aktivkarriere nach dieser Saison beenden. «Für mich war immer wichtig, dass ich selber entscheiden kann, wann ich mit dem Fussball aufhöre und ich bin nun zum Schluss gekommen, dass im Sommer der richtige Moment ist», teilt der 33-Jährige mit.

Er will in seiner letzten Saison unbedingt noch einmal Titel feiern. Mit den Bebbi gewann er sechsmal den Meistertitel und dreimal den Cup. Xhaka: «Im Optimalfall endet meine Zeit beim FCB auf dem Barfi und nicht im Stadion – dafür werde ich bis zuletzt alles geben.»

Mitspieler und Ex-Teamkollegen zollen Respekt

Mehrere Teamkollegen melden sich schon wenige Minuten nach der Ankündigung in der Öffentlichkeit. «Bin noni parat für das… 😢❤️», kommentiert etwa Dominik Schmid den Instagram-Beitrag. In seiner Story fügt er an: «Du hesch es gläbt.»

Marwin Hitz reagiert ebenfalls mit einem traurigen Emoji und einem Herz auf die Rücktritts-Ankündigung. In der Instagram Story schreibt er: «Alli zäme für di.» Auch Albian Ajeti kommentiert mit mehreren Herzen und fügt an: «Danke für alles.» Goalgetter Kevin Carlos betitelt Xhaka als «Legende.»

Auch zahlreiche andere Fussballgrössen und ehemalige Teamkollegen wie Fabian Schär, Riccardo Calafiori, Valentin Stocker, Pajtim Kasami, David Abraham, Fabian Frei oder Tomas Vaclik melden sich auf Instagram zu Wort, kommentieren Herzen, schreiben «Legende» oder «König».

Selbstverständlich kommentieren auch zahlreiche Fans und bedanken sich bei Xhaka für dessen jahrelangen und unermüdlichen Einsatz. Musiker und FCB-Fan Baschi schreibt: «Danke Tauli, was für e Karriere, Spieler und Mensch.» Ein anderer Basel-Anhänger fordert, dass die Nummer 34 nach Xhakas Abgang nicht mehr vergeben werden soll. Und ein weiterer Fan findet es «schad, isch sin Traum nid wohr worde, nomol mitem Granit in Rotblau z spiele».

Granit Xhaka: «Ich liebe dich mein Bruder»

Tatsächlich hatten Granit und Taulant Xhaka immer wieder betont, dass sie gerne noch einmal gemeinsam für den FC Basel auflaufen würden. Daraus wird jetzt nichts.

Natürlich meldet sich am Mittwochnachmittag auch Bruder Granit zu Wort. In seiner Instagram-Story teilt der Nati-Captain den Beitrag der Rücktritts-Ankündigung und schreibt dazu: «Es ist nicht nur ein Name. Es ist eine Erinnerung, ein Gefühl, eine Geschichte. Manche Namen verblassen, aber dieser bleibt für immer.»

Zu einem Bild, das Taulant ganz alleine im Mittelkreis des St. Jakob-Parks zeigt, kommentiert Granit: «Ein Name, der in die Erinnerung eingewebt ist, unmöglich zu vergessen. Ich liebe dich mein Bruder.»

instagram/granitxhaka