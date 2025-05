Taulant Xhaka: «Wenn Granit zurückkommt, kann er meine Nummer haben»

Taulant Xhaka zum Abschied: «Ich war nervöser als in der Champions League» Taulant Xhaka spricht über seine Verabschiedung beim FC Basel. 24.05.2025

Taulant Xhaka wird bei seinem Abschiedsspiel nach 34 Minuten ausgewechselt. Im Pausen-Interview bei blue Sport verrät er, wie nervös er vor seiner Verabschiedung tatsächlich war.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taulant Xhaka hat sein letztes Spiel für den FC Basel gemacht und wurde auf eigenen Wunsch nach 34 Minuten ausgewechselt.

Der Mittelfeldspieler gibt im Interview bei blue Sport zu, dass er vor seinem Abschied extrem nervös gewesen sei.

Bei der Zeremonie vor dem Spiel wurde verkündet, dass seine Rückennummer 34 nicht mehr vergeben wird. Darauf angesprochen sagt der 34-jährige: «Wenn Granit in einem oder zwei Jahren zurückkommt, kann er diese Nummer sicher haben.» Mehr anzeigen

Taulant Xhaka macht gegen den FC Luzern sein 407. und letztes Spiel für den FC Basel. Vor der Partie wird der 34-Jährige von Fans, Mitspielern und Wegbegleitern gefeiert. Auf dem Feld steht Xhaka dann nur 34 Minuten – dies auf seinen eigenen Wunsch, wie er im Pauseninterview bei blue Sport verrät: «Ich hätte schon länger gekonnt, ich habe mich gut gefühlt. Mein Wunsch war es, 34 Minuten zu spielen. Dieser Wunsch ging in Erfüllung.» Seine Frau, seine Kinder, Granit und sein Vater seien hier gewesen. Besser hätte es nicht laufen können, so Xhaka.

Der Mittelfeldspieler verrät auch, dass der Abschied für ihn bereits im Vorfeld emotional war. «Es war sehr speziell. Ich habe gestern nicht so gut geschlafen. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was auf mich zukommt.» In der Garderobe sei er zudem extrem nervös gewesen, sogar nervöser, als an einem Champions-League-Match: «Aber als ich dann hier rausgelaufen bin und die Stimmung und die Choreo gesehen habe, hat es mich fasziniert. Ich war sprachlos.»

Die 34 wird nicht mehr vergeben, ausser …

Dass seine Rückennummer fortan nicht mehr vergeben wird, macht ihn stolz, schliesslich habe er über all die Jahre hart gearbeitet und sich das auch verdient: «Wenn ich sehe, welchen Stellenwert ich hier in Basel habe, erfüllt mich das mit Stolz, es ist eine Ehre.»

Vor dem Spiel verkündete Bruder Granit, dass er «bald» auch wieder in Basel spielen würde. Darauf angesprochen, sagt Taulant Xhaka: «Er wird irgendwann sicher mal zurückkommen. Er ist hier in Basel geboren, hat seine Freunde hier, er hat uns hier. Wenn er in einem oder zwei Jahren zurückkommt, kann er diese Nummer sicher haben.»

