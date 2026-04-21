Didier Tholot, Christian und Barthelemy Constantin (v.l.n.r.) gehen gemeinsam in die nächste Saison Keystone

Didier Tholot verlängert seinen Vertrag als Trainer des FC Sion. Der französische Coach unterschreibt bis Juni 2029, auch sein gesamter Trainerstab bleibt im Wallis

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Tholot, der einst selbst für Sitten spielte, war bereits 2003, 2009 und 2015 Trainer des Westschweizer Klubs. Insgesamt betreute er den FC Sion in diesen Amtszeiten in 250 Spielen.

Vereinspräsident Christian Constantin sagte am Dienstag auf einer Medienkonferenz zur Vertragsverlängerung: «Er hat es geschafft, die Mannschaft zu strukturieren und weiterzuentwickeln. Ich hoffe, dass sich dieser Weg fortsetzt.» Neben Tholot wurde auch der Vertrag von Generaldirektor Marco Degennaro verlängert, der bis Juni 2031 unterzeichnet wurde.

In der Tabelle liegt Sion derzeit auf dem 5. Platz und darf darauf hoffen, in der kommenden Saison europäisch zu spielen.