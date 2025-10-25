Häberli spricht über seine Gefühle nach dem Rauswurf als Servette-Trainer

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich bin zu wenig Jesus …» Häberli spricht über seine Gefühle nach dem Rauswurf als Servette-Trainer

Syl Battistuzzi

25.10.2025

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Nach der zweiten Meisterschaftsrunde musste Trainer Thomas Häberli bei Servette gehen, obwohl der Luzerner das Team im Vorjahr noch auf Platz 2 geführt hatte. Der 51-Jährige blickt mit blue Sport auf die Zeit in Genf zurück.

24.10.2025

Nach der zweiten Meisterschaftsrunde musste Trainer Thomas Häberli bei Servette gehen, obwohl der Luzerner das Team im Vorjahr noch auf Platz 2 geführt hatte. Der 51-Jährige blickt mit blue Sport auf die Zeit in Genf zurück.

Stefan Eggli

25.10.2025, 12:05

25.10.2025, 12:12

Thomas Häberli, was machst du aktuell, wie sieht dein Alltag aus?

Ich bin immer noch in Genf und geniesse die Familie, koche immer wieder etwas, gehe biken und treibe Sport und schaue, dass ich fit bin. Ein bisschen lesen. Es tut gut, ein wenig Auszeit zu haben, ich war ja zuletzt immer eingespannt. Ich schaue gut zu mir.

Der Verarbeitungsprozess, wenn man als Trainer freigestellt wird: Ist der bei dir abgeschlossen?

Abgeschlossen wird das sicher nicht so schnell. Du hast die Mannschaft geliebt, du hast die Spieler geliebt, du hast Menschen geliebt, darum braucht es natürlich immer etwas länger. Meine Entlassung hat sich ja etwas abgezeichnet und es ist nicht die erste Entlassung. Meine erste war in Luzern und die hat sicher viel mehr wehgetan als jetzt diese in Genf. Daher geht es mir gut und ich verfolge das Ganze gespannt. Ich hatte eine super Beziehung mit den Spielern, den Leuten und dem Staff. Daher kann man dies nicht einfach von heute auf morgen aus dir herausreissen. Aber es geht mir gut und das alles ist Teil vom Job – jede Woche und jeder Monat der vergeht, hilft.

Mit welchen Gefühlen schaust du auf die Zeit in Genf zurück – gibt es etwas, worauf du stolz bist?

Ich denke, es war ein Superjahr. Wir haben sehr viele Ziele erreicht. Wir waren bis zum Schluss nahe an Basel dran, obwohl wir es am Schluss nicht geschafft haben, weil Basel das Ganze souverän durchgezogen hat. Wir haben ausser im Cup, wo wir gegen Schaffhausen früh ausgeschieden sind, gute Dinge geleistet. Auch international haben wir die Schweiz super verkauft mit den Spielen gegen Prag oder gegen Chelsea. In Genf hat man schon lange nicht mehr eine solche Mannschaft geschlagen. Wir waren immer souverän unter den ersten sechs Mannschaften und sind bis zum Schluss dort oben geblieben, obwohl wir auch gewisse Schwierigkeiten hatten.

Als René Weiler gegangen ist, waren die letzten zwei, drei Monate nicht ganz einfach. Wir wussten, dass zum Schluss noch die Champions-League-Quali winkt, da musst du parat sein – wir haben uns auch noch einmal gesteigert und haben gut durchgezogen. Ich bin stolz, dass wir da nicht noch einen Absturz gehabt haben.

Die Entlassung kam aus deiner Sicht nicht ganz so überraschend. Hast du gespürt, dass es eng wird und du Resultate brauchst?

Wenn man zwei-, dreimal nacheinander verliert – es spielt dabei keine Rolle wie man verliert –, wird es überall etwas komplizierter. Wir haben noch gegen Pilsen gewonnen, zehn Tage später wirst du  entlassen. Dies war in dieser Konsequenz sehr konsequent. Aber es hat sich eigentlich schon im Mai angedeutet: Als René Weiler den Verein verliess, war ich auf mich alleine gestellt. Zudem wurden gewisse Entscheidungen getroffen, welche sie treffen dürfen, welche man einfach akzeptieren muss, wo man sich aber denkt: ‹Okay, es wird komplizierter›.

René Weiler verliess Servette.
René Weiler verliess Servette.
Keystone

Dann spielen die Gesetze des Fussballs. Der Erfolg hat sich nicht eingestellt, auch weil Dinge passiert sind wie die Rote Karte in Bern nach 7 Minuten und wir durch einen Penalty 0:1 in Rückstand geraten – danach denkst du, dass sich die Fussballgötter abgewendet haben. Dann ist eine Entlassung die normale Folge, so läuft das Business.

René Weiler, welcher dich als Trainer geholt hat, ist weg, du warst auf dich alleine gestellt. Hattest du überhaupt eine Chance?

Es spielt keine Rolle, ob du jede Woche mit dem Präsidenten einen Kaffee trinken gehst. Wenn du dreimal, viermal oder fünfmal verlierst, bist du weg. Am Schluss halten dich die Resultate im Job, an diesen wirst du gemessen, das ist unser Auftrag. Wenn man eine sieglose Serie hat wird eng. Daher muss man sich nicht wundern, wenn es passiert, weil das Teil vom Ganzen ist.

Es ist sicher einfacher, wenn man jemanden hat, der einem den Rücken freihält. Auch weil die Aufgaben als Trainer unglaublich vielfältig sind. Daher ist es sicher besser, wenn dem Trainer gewisse Aufgaben abgenommen werden und man dies nicht auch noch selber machen muss. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass du den Fokus verlierst und die Energie nicht dort ist, wo sie sein müsste.

War das bei dir also der Fall, dass der Fokus nicht mehr stimmte und du dadurch Energie verloren hast?

Jeder, der im Fussballgeschäft ist, kennt dies. Eigentlich kennt dies jeder Mensch. Es gibt eine Leistung – aber nicht jede gute Leistung lässt dich auch gewinnen. Es müssen alle am gleichen Strick ziehen, und so hat es sich irgendwann abgezeichnet, dass es eine Trennung gibt. Zufälligerweise waren wir auf dem ersten Platz und haben dann verloren und es gab irgendwann einen Bruch. Es ist ganz normal, dass dies, gerade was den Erfolg betrifft, nicht spurlos an einem vorbeigeht.

Man hört aus dem Genfer Umfeld immer wieder, dass viele Leute im Verein mitreden. Was ist das Schwierigste dort für einen Trainer?

Ich bin als Söldner nach Genf gekommen, komme nicht aus der Region. Der Verein hat in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht, Servette ist ein Traditionsverein, eine unglaubliche Adresse. Als Angestellter musst du dich gar nicht gross um das Umfeld kümmern, es wird überall geredet: Fussball ist allerhöchstes Drama, darum lieben wir es auch. Du musst einfach deinen Job machen, musst schauen, dass die Spieler bereit sind, die Mannschaft auf dem Platz funktioniert und du Resultate holst. Du musst dich anpassen, weil du weisst, dass die Leute miteinander sprechen, dass es auch hintenrum Wege gibt. Das darf dich aber nicht ablenken.

Thomas Häberli
Thomas Häberli
KEYSTONE

Wenn man deine Statistiken anschaut: Du hast Dereck Kutesa zu Höchstleistungen gebracht, hast viele junge Spieler integriert – etwas, was vorher nicht gross geschehen ist. Schmerzt dich, dass dies nicht genug goutiert wurde?

Am Schluss stehen nackte Zahlen und das war der zweite Platz – das hilft und tut gut. Natürlich bin ich froh, dass Dereck so gut performt hat. Er war immer ein unglaublich guter Spieler – seine Ausbeute letztes Jahr war unglaublich. Ja, ich kann und will mir auf meinen CV schreiben, dass ich auf junge Spieler setze. Ich hatte regelmässig einen oder zwei junge Spieler auf dem Feld, im Wissen, dass dies auch immer ein Risiko beinhaltet. Aber ich bin sicher, das hat gerade in Genf Platz, wo es unglaublich gute Spieler hat – darauf bin ich sicherlich stolz.

Wenn man als Trainer seiner Ex-Mannschaft zuschaut, seinem Nachfolger zuschaut und feststellt, dass es nicht viel besser läuft. Verspürt man da auch eine gewisse Genugtuung?

Wenn ich Jesus wäre, dann nein. Bin ich aber nicht. (lacht) Wenn der Nachfolger zehn Mal nacheinander gewinnt, wäre ich sicher nicht einfach nur glücklich gewesen, das ist wohl menschlich. Es muss ein Mittelmass sein. Es ist jetzt gut, ich wünsche Servette, dass bald der Erfolg zurückkommt und sie die Spiele gewinnen. Aber ja, am Anfang dachte ich: ‹Es wurde nicht einfach alles besser nach mir›. Da bin ich zu fest Mensch und zu wenig Jesus (lacht).

Wie geht es weiter mit Thomas Häberli, wann sehen wir dich wieder?

Ich halte die Ohren offen. Ich war in den letzten Jahren im Stress, daher tut es schon auch gut, eine kleine Auszeit zu haben. Die Zeit an der Seitenlinie ist intensiv. Wenn ein gutes Projekt kommt, bin ich bereit. Ich bin ja nicht bei Servette entlassen worden, weil ich total kaputt war, meine Batterien sind relativ voll. Stress habe ich aber im Moment sicher nicht.

Die Trainer von Servette seit 2000

  • Jocelyn Gourvennec – 11. August 2025 – ?
  • Thomas Häberli – 1. Juli 2024 - 4. August 2025
  • René Weiler – 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024
  • Alain Geiger – 1. Juli 2018 - 30. Juni 2023
  • Bojan Dimic – 8. März - 30. Juni 2018
  • Meho Kodro – 1. Januar 2017 - 30. Juni 2018
  • Anthony Braizat – 1. Januar - 30. Dezember 2016
  • William Niederhauser und Thierry Cotting – 3. November - 31. Dezember 2015
  • Kevin Cooper – 1. Juli 2014 - 3. November 2015
  • Mario Cantaluppi – 2. April - 30. Juni 2014
  • Jean-Michel Aeby – 31. August 2013 - 2. April 2014
  • Sébastien Fournier – 13. September 2012 - 20. August 2013
  • João Alves – 24. April - 4. September 2012
  • João Carlos Pereira – 28. November 2011 - 24. April 2012
  • João Alves – 6. Oktober 2009 - 28. November 2011
  • William Niederhauser – 6. April - 6. Oktober 2009
  • Gérard Castella – 19. September 2008 - 6. April 2009
  • Michel Sauthier – 15. Juli - 18. September 2008
  • Jean-Michel Aeby – 1. Juli 2005 - 30. Juni 2008
  • Diego Sessolo – 22. April - 30. Juni 2005
  • Stefano Ceccaroni – 12. Oktober 2004 - 21. April 2005
  • Adrian Ursea – 8. April - 12. Oktober 2004
  • Marco Schällibaum – 1. Juli 2003 - 8. April 2004
  • Adrian Ursea – 30. März - 30. Juni 2003
  • Roberto Morinini – 1. Juli 2002 - 17. März 2003
  • Lucien Favre – 1. Juli 2000 - 30. Juni 2002
Mehr anzeigen

Meistgelesen

Lara Gut-Behrami liefert ab – reicht es fürs Podest?
Das ukrainische Militär hat einen taktisch wichtigen Ort zurückerobert
Wie das kleine Estland von der russischen Bedrohung profitiert
Häberli spricht über seine Gefühle nach dem Rauswurf als Servette-Trainer
Wohndemo in Zürich findet ohne Bewilligung statt

Mehr Super League

Analyse. «Ein Trainer muss einen breiten Rücken haben, wenn er zum FCZ geht»

Analyse«Ein Trainer muss einen breiten Rücken haben, wenn er zum FCZ geht»

FCZ-Präsident nach Trainer-Entlassung. Canepa: «Bin mit der Entwicklung zufrieden»

FCZ-Präsident nach Trainer-EntlassungCanepa: «Bin mit der Entwicklung zufrieden»

FCW-Captain fällt aus. Remo Arnold erleidet Muskelbündelriss

FCW-Captain fällt ausRemo Arnold erleidet Muskelbündelriss

Fussball Videos

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Nach der zweiten Meisterschaftsrunde musste Trainer Thomas Häberli bei Servette gehen, obwohl der Luzerner das Team im Vorjahr noch auf Platz 2 geführt hatte. Der 51-Jährige blickt mit blue Sport auf die Zeit in Genf zurück.

24.10.2025

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Die Schweiz gewinnt ihr erstes Länderspiel nach der Heim-EM im Sommer. Das Team von Trainerin Pia Sundhage bezwingt in Luzern Kanada mit 1:0.

24.10.2025

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

24.10.2025

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

Häberli: «Es wurde nicht einfach alles besser nach mir»

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

«Das Ergebnis ist perfekt» – Pia Sundhage nach Sieg gegen Kanada

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Reuteler: «Die Stimmung war super, es hat mega Spass gemacht»

Mehr Videos