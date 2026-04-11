Basel-Garderobe bei Brand im St. Jakob-Park komplett zerstört

Im St. Jakob-Park in Basel brach am Freitagabend im Kabinentrakt ein Brand aus Keystone

Die Swiss Football League (SFL) verschiebt die für heute Samstag auf 20.30 Uhr angesetzte Super-League-Partie zwischen Thun und Basel.

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Der Auslöser ist ein Brand im Kabinentrakt der ersten Mannschaft im Basler St. Jakob-Park am Freitagabend, der erheblichen Sachschaden verursacht hat. Warum es gebrannt hat, «sei noch nicht vollständig geklärt», schreibt der FCB in einer Medienmitteilung.

Es sei ein grosser Sachschaden entstanden, Personen seien aber glücklicherweise keine verletzt worden. Im Communiqué schreiben die Basler zudem: «Der Brand mit starker Rauchentwicklung verursachte erhebliche Schäden und zerstörte den gesamten Garderobenbereich der 1. Mannschaft vollständig.» Beschädigt seien zudem das Trainerbüro, das Team-Manager-Office, die Physiobereiche sowie Duschen und Sanitäranlagen.

Nach Angaben der Liga steht dem FC Basel derzeit kein einsatzfähiges Spiel- und Medizinmaterial für das Auswärtsspiel in Thun zur Verfügung. Die Geschäftsleitung der SFL gab deshalb einem entsprechenden Gesuch des Klubs statt und bewilligte die Verschiebung wegen höherer Gewalt, gestützt auf einen Artikel im Spielbetriebs-Reglement.

Ein neuer Termin für die Begegnung steht noch nicht fest.