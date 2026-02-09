  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Der Sensationstitel rückt näher Thun-Präsident Gerber: «An Meisterprämien haben wir gar nicht gedacht»

Jan Arnet

9.2.2026

Thun-Präsident Gerber: «Ich traue uns den Meistertitel zu»

Thun-Präsident Gerber: «Ich traue uns den Meistertitel zu»

Andres Gerber muss immer mehr Fragen zu einem möglichen Meistertitel des FC Thun beantworten. Im Interview mit blue Sport verrät der Klub-Präsident, dass man mit der Mannschaft noch gar keine Meisterprämien ausgehandelt habe.

08.02.2026

Andres Gerber muss immer mehr Fragen zu einem möglichen Meistertitel des FC Thun beantworten. Im Interview mit blue Sport verrät der Klub-Präsident, dass man noch gar keine Meisterprämien definiert habe.

Jan Arnet

09.02.2026, 11:16

09.02.2026, 11:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem 3:1-Sieg gegen Servette hat der FC Thun schon elf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz.
  • Thun-Präsident Andres Gerber sagt, dass er dem Team den Titel zutraue. «Aber ich bin schon so lange in diesem Geschäft und weiss, wie schnell es gehen kann.»
  • Meisterprämien habe man im Berner Oberland noch keine definiert. «Im ganzen Aufstiegstrubel haben wir vor der Saison gar nicht daran gedacht», gesteht Gerber.
Mehr anzeigen

Der FC Thun marschiert weiter unaufhaltsam Richtung Meistertitel. Das 3:1 bei Servette am Sonntag war bereits der sechste Sieg in Folge für den Aufsteiger, der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt nach dem 23. Spieltag schon elf Punkte.

Kein Wunder, geistert das M-Wort im Berner Oberland immer lauter herum. Und Thun-Präsident Andres Gerber macht keinen Hehl daraus, dass man sich mit einem möglichen Meistertitel befasse. «Natürlich studiert man an der Situation herum. Das war vor einem Jahr genauso, als wir in der Challenge League im Aufstiegsrennen waren», sagt Gerber bei blue Sport.

Gerber traut dem Team den Titel zu

Die Demut bleibe aber, weil die Thuner wissen, dass es auch anders kommen kann. «Vor zwei Jahren hatte es nicht geklappt mit dem Aufstieg. Seither sind wir vorsichtig geworden und fragen uns, was wir überhaupt denken sollen.»

Der Super-League-Leader sei sich allerdings auch seiner Stärke bewusst. Er vestehe jeden, der sage, die Thuner lassen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, sagt Gerber. «Wenn jemand vom Titel spricht, ist das nicht völlig abwegig. Ich traue es uns auch definitiv zu.»

Im Hoch: Thun-Präsident Andres Gerber (links) mit Cheftrainer Mauro Lustrinelli (Mitte) und Assistenzcoach Nelson Ferreira.
Im Hoch: Thun-Präsident Andres Gerber (links) mit Cheftrainer Mauro Lustrinelli (Mitte) und Assistenzcoach Nelson Ferreira.
Keystone

Der Klub-Präsident erinnert aber auch daran, dass noch 15 Spiele zu absolvieren seien und noch viel passieren könne. «Ich bin schon so lange in diesem Geschäft und weiss, wie schnell es gehen kann.»

Meisterprämien wurde noch nicht definiert

Eine Sache ist beim früheren Thun-Captain und routinierten Funktionär aber komplett vergessen gegangen: Die Meisterprämien, die vor einer Super-League-Saison normalerweise definiert werden.

«Wir waren im Sommer in einer komischen Situation. Nach fünf Jahren in der Challenge League, wo wir gar kein Prämien-Reglement für die Super League hatten, waren wir etwas überwältigt mit dem ganzen Aufstiegstrubel, Abgängen und Zugängen. So haben wir gar nicht an die Prämien gedacht», schmunzelt Gerber. «Sie wurden noch nicht definiert, aber wir werden mit der Mannschaft sicher eine Lösung finden. Aber so, dass der Klub nicht gleich Konkurs geht.» 

Servette – Thun 1:3

Servette – Thun 1:3

Super League | 23. Runde | Saison 25/26

08.02.2026

Meistgelesen

Gremaud auf Gold-Kurs ++ «Nervöser» Odermatt vor Entscheidung in Team-Kombi ++ Vonn zum zweiten Mal operiert
In der Team-Kombi liegen gleich drei Schweizer Teams auf Podestkurs
Rentner wird am Bahnhof vor einfahrenden Zug gestossen – schwer verletzt
«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»
«Herzzerreissend» und «Albtraum» – das Vonn-Drama bewegt die Sportwelt

Super League

Neuer Verteidiger für die Berner. YB engagiert tunesischen Internationalen Yan Valery

Neuer Verteidiger für die BernerYB engagiert tunesischen Internationalen Yan Valery

Stimmen zum irren Klassiker. «Wie im falschen Film»: FCZ verzweifelt nach erneutem Last-Minute-Drama gegen Basel

Stimmen zum irren Klassiker«Wie im falschen Film»: FCZ verzweifelt nach erneutem Last-Minute-Drama gegen Basel

Leader Thun freut's. St. Gallen holt sich in Lausanne nur einen Punkt

Leader Thun freut'sSt. Gallen holt sich in Lausanne nur einen Punkt