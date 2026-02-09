Thun-Präsident Gerber: «Ich traue uns den Meistertitel zu» Andres Gerber muss immer mehr Fragen zu einem möglichen Meistertitel des FC Thun beantworten. Im Interview mit blue Sport verrät der Klub-Präsident, dass man mit der Mannschaft noch gar keine Meisterprämien ausgehandelt habe. 08.02.2026

Andres Gerber muss immer mehr Fragen zu einem möglichen Meistertitel des FC Thun beantworten. Im Interview mit blue Sport verrät der Klub-Präsident, dass man noch gar keine Meisterprämien definiert habe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem 3:1-Sieg gegen Servette hat der FC Thun schon elf Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz.

Thun-Präsident Andres Gerber sagt, dass er dem Team den Titel zutraue. «Aber ich bin schon so lange in diesem Geschäft und weiss, wie schnell es gehen kann.»

Meisterprämien habe man im Berner Oberland noch keine definiert. «Im ganzen Aufstiegstrubel haben wir vor der Saison gar nicht daran gedacht», gesteht Gerber. Mehr anzeigen

Der FC Thun marschiert weiter unaufhaltsam Richtung Meistertitel. Das 3:1 bei Servette am Sonntag war bereits der sechste Sieg in Folge für den Aufsteiger, der Vorsprung auf die Konkurrenz beträgt nach dem 23. Spieltag schon elf Punkte.

Kein Wunder, geistert das M-Wort im Berner Oberland immer lauter herum. Und Thun-Präsident Andres Gerber macht keinen Hehl daraus, dass man sich mit einem möglichen Meistertitel befasse. «Natürlich studiert man an der Situation herum. Das war vor einem Jahr genauso, als wir in der Challenge League im Aufstiegsrennen waren», sagt Gerber bei blue Sport.

Gerber traut dem Team den Titel zu

Die Demut bleibe aber, weil die Thuner wissen, dass es auch anders kommen kann. «Vor zwei Jahren hatte es nicht geklappt mit dem Aufstieg. Seither sind wir vorsichtig geworden und fragen uns, was wir überhaupt denken sollen.»

Der Super-League-Leader sei sich allerdings auch seiner Stärke bewusst. Er vestehe jeden, der sage, die Thuner lassen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, sagt Gerber. «Wenn jemand vom Titel spricht, ist das nicht völlig abwegig. Ich traue es uns auch definitiv zu.»

Im Hoch: Thun-Präsident Andres Gerber (links) mit Cheftrainer Mauro Lustrinelli (Mitte) und Assistenzcoach Nelson Ferreira. Keystone

Der Klub-Präsident erinnert aber auch daran, dass noch 15 Spiele zu absolvieren seien und noch viel passieren könne. «Ich bin schon so lange in diesem Geschäft und weiss, wie schnell es gehen kann.»

Meisterprämien wurde noch nicht definiert

Eine Sache ist beim früheren Thun-Captain und routinierten Funktionär aber komplett vergessen gegangen: Die Meisterprämien, die vor einer Super-League-Saison normalerweise definiert werden.

«Wir waren im Sommer in einer komischen Situation. Nach fünf Jahren in der Challenge League, wo wir gar kein Prämien-Reglement für die Super League hatten, waren wir etwas überwältigt mit dem ganzen Aufstiegstrubel, Abgängen und Zugängen. So haben wir gar nicht an die Prämien gedacht», schmunzelt Gerber. «Sie wurden noch nicht definiert, aber wir werden mit der Mannschaft sicher eine Lösung finden. Aber so, dass der Klub nicht gleich Konkurs geht.»