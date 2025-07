Thun-Coach Lustrinelli: «Wollen in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle in der Super League spielen» 16.07.2025

Mauro Lustrinelli will mit Aufsteiger Thun die Super League aufmischen. Im Gespräch mit blue Sport erklärt er, wieso er den Nicht-Abstieg nicht als Saisonziel ausgeben will.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Endlich geht es wieder los. Die Super League startet am Freitag, 25. Juli. Die Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion gibt es ab 20 Uhr im Free TV auf blue Zoom.

Der FC Thun ist nach fünf Jahren in der Challenge League wieder zurück in der Super League und will sich in der obersten Liga behaupten.

In der Vorbereitung können die Thuner unter anderem gegen YB und Lugano Erfolgserlebnisse feiern.

Trainer Mauro Lustrinelli will das aber nicht überbewerten: «Die Resultate sind nicht unbedingt wichtig, die Leistung schon.» Mehr anzeigen

Nach fünf Jahren in der Challenge League ist der FC Thun zurück! Unter der Führung von Trainer Mauro Lustrinelli schaffen die Thuner in der abgelaufenen Saison den Wiederaufstieg in die Super League – und entfachen im Berner Oberland eine Euphorie. Auch Wochen nach dem geschafften Aufstieg sind die Fans in der Thuner Innenstadt mit den Aufstiegstrikots unterwegs.

Und die Thuner sind gekommen, um zu bleiben. Der Nicht-Abstieg ist nicht das Ziel. «Wir wollen in den nächsten zwei, drei Jahren auch in der Super League eine wichtige Rolle spielen», sagt Lustrinelli im Gespräch mit blue Sport. «Der FC Thun hat in der Vergangenheit auch mit einer gewissen Regelmässigkeit europäisch gespielt. Wir wollen den Prozess dahin zurück schaffen.»

«Wir haben fantastische Arbeit geleistet»

Die Vorbereitung dürfte den Thunern Mut machen. Im Burkhalter-Cup schlägt man YB mit 2:1 und gewinnt das Turnier, gegen Lugano gelingt mit dem 4:2-Sieg ein Ausrufezeichen und im letzten Vorbereitungsspiel resultiert ein 4:1-Erfolg gegen Aarau. «Ich war selber Spieler und habe schon alles gesehen in der Vorbereitung», winkt Lustrinelli aber grinsend ab. «Die Resultate sind nicht unbedingt wichtig, die Leistung schon.»

Lustrinelli: «Ich habe schon alles gesehen in der Vorbereitung» 16.07.2025

Man habe das eigene Spiel noch nicht über die vollen 90 Minuten durchziehen können. «Aber die Mentalität und Intensität waren gut. Deshalb bin ich glücklich», sagt Lustrinelli. «Wichtig ist, dass wir unsere Spielprinzipien und unser Potential auf den Platz bringen. Und falls das die andere Teams nicht unbedingt machen werden, schauen wir, wo wir sind.»

Der 49-Jährige geht tiefenentspannt in seine vierte Saison mit dem FCT. «Für mich ist der Prozess megaschön. Ich bin vor drei Jahren hierhin gekommen mit einem klaren Ziel, das wir erreicht haben», sagt der Aufstiegscoach und fügt an: «Wir haben fantastische Arbeit geleistet, deshalb sind wir sehr stolz und glücklich, dass wir mit dem FC Thun zurück in der Super League sind.»

Thun-Trainer Lustrinelli: «Wir haben fantastische Arbeit geleistet» 16.07.2025