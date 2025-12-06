Die Spieler des FC Thun wollen nach zwei Niederlagen wieder jubeln Keystone

Der FC Thun will in der Super League zum Siegen zurückkehren. Der Tabellenführer empfängt am Samstag Luzern.

Thun, das die Rangliste mit noch drei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger St. Gallen anführt, peilt im heimischen Stadion den ersten Sieg seit der Nationalmannschaftspause an. Nach der Qualifikation des Schweizer Nationalteams für die nächstjährige Weltmeisterschaft setzte es für die Berner Oberländer zwei Niederlagen ab, das 0:1 zuhause gegen Lugano und das 1:2 in Lausanne.

Mit Luzern bekommt es der überraschende Aufsteiger mit einer Mannschaft zu tun, die sich in den letzten Wochen in der Meisterschaft ähnlich schwer getan hat. Aus ihren letzten drei Spielen holten die Innerschweizer lediglich einen Punkt. Immerhin gab sich die Equipe von Trainer Mario Frick im Schweizer Cup keine Blösse. Am Mittwoch setzte sie sich im Achtelfinal gegen den Erstligisten Zug 4:1 durch.

St.Gallen empfängt den FCZ

St. Gallen bekundete im Cup weit mehr Mühe und hatte beim 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen beim Challenge-Ligisten Rapperswil-Jona das Glück auf seiner Seite. In der Meisterschaft lief es den Ostschweizern zuletzt mit zwei Siegen und einem Unentschieden aber rund. Die gleichen Werte aus den vorangegangenen drei Partien weist der FC Zürich aus, der Gegner vom Samstag. Der Stadtklub scheint sich nach fünf Niederlagen am Stück wieder gefangen zu haben.

Zieht GC an Servette vorbei?

Das dritte Spiel am Samstag ist ein Kellerduell. Mit den Grasshoppers und Servette treffen im Letzigrund der Zweit- und der Drittletzte der Rangliste aufeinander.

Spiele am Sonntag

Am Sonntag empfängt Schlusslicht Winterthur mit Basel einen früheren Arbeitgeber seines Trainers Patrick Rahmen. Der Titelhalter ist in der Meisterschaft etwas aus dem Tritt geraten. Seit vier Spielen wartet er auf einen Sieg. Wesentlich besser haben zuletzt die Young Boys ihren Alltag in der Super League hinter sich gebracht. Seit der Rückkehr von Gerardo Seoane auf die Trainerbank haben die Berner je zweimal gewonnen und unentschieden gespielt. YB ist am Sonntag in Sitten zu Gast. Die Walliser sind wie die Basler seit vier Meisterschaftsspielen ohne Vollerfolg.

Gebremst wurde zuletzt auch Lugano. Die Tessiner, die am Sonntag bei Lausanne-Sport antreten, verloren die nachgeholte Partie gegen St. Gallen und kamen danach ebenfalls zuhause gegen Sion nicht über ein Unentschieden hinaus.