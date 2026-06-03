Kastriot Imeri wurde mit Thun Meister. Bild: Keystone

Der FC Thun zieht die Kaufoption für Kastriot Imeri nicht, wie der Verein am Mittwoch mitteilt.

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Der Offensivspieler, der im August 2025 auf Leihbasis von den Young Boys nach Thun wechselte, stand in der abgelaufenen Meisterschaftssaison 19 Mal in der Startelf – sechs Tore und acht Assists gelangen dem 25-Jährigen dabei.

«Kastriot Imeri fügte sich von Beginn weg nahtlos in die Mannschaft ein und trug im starken Thuner Kollektiv seinen Teil zum Gewinn des Meistertitels bei», schreibt der FC Thun in einer Medienmitteilung. Nach einer «Analyse der Gesamtsituation» hätten die Verantwortlichen des FC Thun entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Bei den Young Boys hat Imeri einen Vertrag bis 2027.