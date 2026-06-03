  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball WM
  5. Fussball-Videos
  6. Hockey WM
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach «Analyse der Gesamtsituation» Thun zieht Kaufoption für Kastriot Imeri nicht

SDA

3.6.2026 - 14:26

Kastriot Imeri wurde mit Thun Meister.
Kastriot Imeri wurde mit Thun Meister.
Bild: Keystone

Der FC Thun zieht die Kaufoption für Kastriot Imeri nicht, wie der Verein am Mittwoch mitteilt.

Keystone-SDA

03.06.2026, 14:26

03.06.2026, 15:15

Der Offensivspieler, der im August 2025 auf Leihbasis von den Young Boys nach Thun wechselte, stand in der abgelaufenen Meisterschaftssaison 19 Mal in der Startelf – sechs Tore und acht Assists gelangen dem 25-Jährigen dabei.

«Kastriot Imeri fügte sich von Beginn weg nahtlos in die Mannschaft ein und trug im starken Thuner Kollektiv seinen Teil zum Gewinn des Meistertitels bei», schreibt der FC Thun in einer Medienmitteilung. Nach einer «Analyse der Gesamtsituation» hätten die Verantwortlichen des FC Thun entschieden, die vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen. Bei den Young Boys hat Imeri einen Vertrag bis 2027.

Vom Abstellgleis zum Meisterhelden: Michael Heules Thuner Märchen

Vom Abstellgleis zum Meisterhelden: Michael Heules Thuner Märchen

In St. Gallen durchgefallen. Beim FC Thun Stammspieler, Scorer, Shootingstar: Michael Heules kometenhafter Aufstieg in geschichtsträchtiger Meister-Saison. Darüber spricht Stefan Eggli mit Heule, Vereinslegende Hanspeter Latour und Michael Wegmann.

19.05.2026

Meistgelesen

Embolo zittert weiter – jetzt schaltet sich der Bund ein
Boeing 787 verliert Kabinentür nach Landung
Zoo Zürich schläfert Elefantenbaby ein – Schwierigkeiten beim Aufstehen
Wie schlimm steht es um Mette-Marit?
Diese Länder besuchen Schweizer diesen Sommer am liebsten

Videos aus dem Ressort

Top Goals Europa & Conference League, Saison 2025/26

Top Goals Europa & Conference League, Saison 2025/26

Die europäische Saison 2025/26 ist Geschichte. Hier gibt's die fünf schönsten Tore der der Europa und Conference League im Video.

01.06.2026

Top Goals Super League, Saison 2025/26

Top Goals Super League, Saison 2025/26

Die Super-League-Saison 2025/26 ist Geschichte. Hier gibt's die fünf schönsten Tore der abgelaufenen Spielzeit im Video.

01.06.2026

Carolina Hurricanes vs. Vegas Golden Knights

Carolina Hurricanes vs. Vegas Golden Knights

03.06.2026

Top Goals Europa & Conference League, Saison 2025/26

Top Goals Europa & Conference League, Saison 2025/26

Top Goals Super League, Saison 2025/26

Top Goals Super League, Saison 2025/26

Carolina Hurricanes vs. Vegas Golden Knights

Carolina Hurricanes vs. Vegas Golden Knights

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Ist Marchesano so teuer?». FC Winterthur verärgert viele Fans mit angepasster Preis-Politik

«Ist Marchesano so teuer?»FC Winterthur verärgert viele Fans mit angepasster Preis-Politik

Super League. Lugano verpflichtet Joel Bichsel

Super LeagueLugano verpflichtet Joel Bichsel

Thun-Profi mit Nationenwechsel. Valmir Matoshi entscheidet sich für den Kosovo

Thun-Profi mit NationenwechselValmir Matoshi entscheidet sich für den Kosovo