Thuns Spycher mit Tränen im Interview: «Es war keine einfache Zeit»

Spycher: «Es war keine einfache Zeit – umso spezieller und emotionaler ist es heute» 01.02.2026

Ausgerechnet im St. Jakob-Park feiert Tim Spycher sein Super-League-Debüt. Der langjährige FCB-Junior wird beim Sieg von Thun gegen Basel eingewechselt – und spricht danach offen über eine schwierige Zeit und einen emotionalen Moment.

In der 67. Minute geht es für Thuns Stammgoalie Niklas Steffen nicht mehr weiter. Für ihn kommt Tim Spycher – es ist gleichzeitig sein Super-League Debüt – ausgerechnet gegen seinen Stammklub Basel.

Spycher wurde beim FCB ausgebildet, zwischenzeitlich sammelte er auf Leihbasis bei Yverdon, Baden und Stade Nyonnais Erfahrungen in der Challenge League. Bei Basel kam er zu vier Einsätzen in Testspielen.

Vor knapp einem Monat wechselt der 21-Jährige vom FCB zum Aufsteiger. Bei den Berner Oberländern erhält das Goalie-Talent einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

Nach dem nächsten Thuner Coup – der Sensations-Leader baut mit dem 2:1-Sieg seinen Vorsprung auf neun Punkte aus – wird Spycher im Interview bei blue Sport emotional. Kein Wunder, schliesslich habe er noch vor kurzem nicht damit gerechnet, sein Liga-Debüt im St. Jakob-Park zu feiern, meint er und ergänzt: «Es war keine einfache Zeit. Deswegen ist es umso spezieller.»

Viele Probleme in Nyon

Spycher erläutert, warum ihm vor allem die Zeit in Nyon – er war vom FCB von Sommer 2024 bis Anfang 2025 ausgeliehen – zu schaffen machte. «Da gab es viele Probleme», sagt er vielsagend. In der Tat beorderte Basel damals sein Talent zurück und hielt in einer Mitteilung fest, dass man seine Weiterentwicklung beim Westschweizer Verein als «nicht mehr optimal» eingestuft habe und «das unübliche, vorzeitige Ende der Leihe bedauere».

Spycher, der auch schon zweimal im Tor des Schweizer U21-Nationalteams stand, ist in Thun als Nummer 2 eingeplant. Er hofft, dass Konkurrent Steffen «bald wieder fit» ist.

Er sei zwar beim Aufwärmen «ein bisschen nervös» gewesen, aber am Ende habe er nur positive Gefühle gehabt. «Es war eine Freude, auf den Platz zu kommen – ausgerechnet hier bei meinem Jugendverein. Ich habe es einfach nur noch genossen, in diesem Stadion aufzulaufen», gesteht Spycher.

Die Leistung von Thun sei «ein Fussballmärchen». Spycher: «Es zeigt einfach, was die Mannschaft für eine unglaubliche Mentalität hat. Wirklich, ich bin super aufgenommen worden in der Mannschaft. Das macht im Endeffekt den Unterschied. Wir sind ein Team auf einem Platz. Das zeigen wir Tag für Tag im Training. Das kommt nicht einfach von nichts.»

«Sau-Freude» an Spycher

Im blue Sport Studio zeigt sich Experte Pascal Schürpf begeistert von Spycher. Es sei sehr schön bei einem Jungen solche Emotionen zu sehen, das sehe man heutzutage nur selten. «Entweder sagen sie gar keine Worte oder kriegen gar keine Worte raus. Oder sie haben die Nase ein wenig oben», findet Schürpf. «Es macht mir eine Sau-Freude und umso glücklicher, ihn so emotional im Interview zu sehen», hält er fest.

Die Geschichte weist auch Parallelen zu Schürpfs eigener Biographie auf. So kam der einstige FCB-Junior in der ersten Mannschaft in Basel nur selten zum Zug und musste sein Glück in der Fremde suchen. «Ich habe es in meiner ganzen Karriere nie geschafft, ein Tor vor der Muttenzer Kurve zu schiessen. Von daher kann ich sehr gut verstehen, dass das ein spezieller Moment für ihn war», so der 36-Jährige, der letze Saison seinen Rücktritt gab. «Das ist immer der Traum, wenn du bei den FCB-Junioren bist: irgendwann mal im Joggeli spielen», hält Schürpf fest.

Schürpf über Spycher: «Schön, solche Emotionen von einem jungen Spieler zu sehen» 01.02.2026

