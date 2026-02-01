Thuns Spycher mit Tränen im Interview: «Es war keine einfache Zeit»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ex-FCB-Profi gibt Liga-Debüt Thuns Spycher mit Tränen im Interview: «Es war keine einfache Zeit»

Syl Battistuzzi

1.2.2026

Spycher: «Es war keine einfache Zeit – umso spezieller und emotionaler ist es heute»

Spycher: «Es war keine einfache Zeit – umso spezieller und emotionaler ist es heute»

01.02.2026

Ausgerechnet im St. Jakob-Park feiert Tim Spycher sein Super-League-Debüt. Der langjährige FCB-Junior wird beim Sieg von Thun gegen Basel eingewechselt – und spricht danach offen über eine schwierige Zeit und einen emotionalen Moment.

Syl Battistuzzi

01.02.2026, 20:37

In der 67. Minute geht es für Thuns Stammgoalie Niklas Steffen nicht mehr weiter. Für ihn kommt Tim Spycher – es ist gleichzeitig sein Super-League Debüt – ausgerechnet gegen seinen Stammklub Basel. 

Spycher wurde beim FCB ausgebildet, zwischenzeitlich sammelte er auf Leihbasis bei Yverdon, Baden und Stade Nyonnais Erfahrungen in der Challenge League. Bei Basel kam er zu vier Einsätzen in Testspielen.

Vor knapp einem Monat wechselt der 21-Jährige vom FCB zum Aufsteiger. Bei den Berner Oberländern erhält das Goalie-Talent einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

Nach dem nächsten Thuner Coup – der Sensations-Leader baut mit dem 2:1-Sieg seinen Vorsprung auf neun Punkte aus – wird Spycher im Interview bei blue Sport emotional. Kein Wunder, schliesslich habe er noch vor kurzem nicht damit gerechnet, sein Liga-Debüt im St. Jakob-Park zu feiern, meint er und ergänzt: «Es war keine einfache Zeit. Deswegen ist es umso spezieller.»

Highlights im Video. Thun fügt Basel die 2. Niederlage im 2. Spiel unter Lichtsteiner zu

Highlights im VideoThun fügt Basel die 2. Niederlage im 2. Spiel unter Lichtsteiner zu

Viele Probleme in Nyon

Spycher erläutert, warum ihm vor allem die Zeit in Nyon – er war vom FCB von Sommer 2024 bis Anfang 2025 ausgeliehen – zu schaffen machte. «Da gab es viele Probleme», sagt er vielsagend. In der Tat beorderte Basel damals sein Talent zurück und hielt in einer Mitteilung fest, dass man seine Weiterentwicklung beim Westschweizer Verein als «nicht mehr optimal» eingestuft habe und «das unübliche, vorzeitige Ende der Leihe bedauere».

Spycher, der auch schon zweimal im Tor des Schweizer U21-Nationalteams stand, ist in Thun als Nummer 2 eingeplant. Er hofft, dass Konkurrent Steffen «bald wieder fit» ist. 

Er sei zwar beim Aufwärmen «ein bisschen nervös» gewesen, aber am Ende habe er nur positive Gefühle gehabt. «Es war eine Freude, auf den Platz zu kommen – ausgerechnet hier bei meinem Jugendverein. Ich habe es einfach nur noch genossen, in diesem Stadion aufzulaufen», gesteht Spycher.

Die Leistung von Thun sei «ein Fussballmärchen». Spycher: «Es zeigt einfach, was die Mannschaft für eine unglaubliche Mentalität hat. Wirklich, ich bin super aufgenommen worden in der Mannschaft. Das macht im Endeffekt den Unterschied. Wir sind ein Team auf einem Platz. Das zeigen wir Tag für Tag im Training. Das kommt nicht einfach von nichts.»

«Sau-Freude» an Spycher

Im blue Sport Studio zeigt sich Experte Pascal Schürpf begeistert von Spycher. Es sei sehr schön bei einem Jungen solche Emotionen zu sehen, das sehe man heutzutage nur selten. «Entweder sagen sie gar keine Worte oder kriegen gar keine Worte raus. Oder sie haben die Nase ein wenig oben», findet Schürpf. «Es macht mir eine Sau-Freude und umso glücklicher, ihn so emotional im Interview zu sehen», hält er fest. 

Die Geschichte weist auch Parallelen zu Schürpfs eigener Biographie auf. So kam der einstige FCB-Junior in der ersten Mannschaft in Basel nur selten zum Zug und musste sein Glück in der Fremde suchen. «Ich habe es in meiner ganzen Karriere nie geschafft, ein Tor vor der Muttenzer Kurve zu schiessen. Von daher kann ich sehr gut verstehen, dass das ein spezieller Moment für ihn war», so der 36-Jährige, der letze Saison seinen Rücktritt gab. «Das ist immer der Traum, wenn du bei den FCB-Junioren bist: irgendwann mal im Joggeli spielen», hält Schürpf fest.

Schürpf über Spycher: «Schön, solche Emotionen von einem jungen Spieler zu sehen»

Schürpf über Spycher: «Schön, solche Emotionen von einem jungen Spieler zu sehen»

01.02.2026

Weitere Videos zum Thema

Lustrinelli: «Es war ein mega schönes Gefühl für alle, hier im St. Jakob-Park zu gewinnen»

Lustrinelli: «Es war ein mega schönes Gefühl für alle, hier im St. Jakob-Park zu gewinnen»

01.02.2026

Matoshi: «Bertone und ich haben uns gute Situationen herausgesucht, um Tore zu schiessen»

Matoshi: «Bertone und ich haben uns gute Situationen herausgesucht, um Tore zu schiessen»

01.02.2026

Basel – Thun 1:2

Basel – Thun 1:2

Super League | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Meistgelesen

Bekommt Europa wegen Trump einen eigenen Atomschirm?
Wie oft töten Wölfe Menschen?
Thuns Spycher mit Tränen im Interview: «Es war keine einfache Zeit»
Renitenter Swiss-Passagier lässt Hund aus der Transportbox – 791 Franken Busse
Das waren die grössten Skandale in der Geschichte des Grammys

Mehr Super League

Brandgefährlich aus Distanz. Traumtor für Thun: Bertone beweist in Basel einmal mehr seine Schussstärke

Brandgefährlich aus DistanzTraumtor für Thun: Bertone beweist in Basel einmal mehr seine Schussstärke

Horror-Debüt für Neuzugang. Görtler ärgert sich über Verinac-Rot: «Das bricht uns das Genick»

Horror-Debüt für NeuzugangGörtler ärgert sich über Verinac-Rot: «Das bricht uns das Genick»

FCZ-Negativserie geht weiter. Nach vier Liga-Pleiten kehrt YB zum Siegen zurück

FCZ-Negativserie geht weiterNach vier Liga-Pleiten kehrt YB zum Siegen zurück

Fussball Videos

Basel – Thun 1:2

Basel – Thun 1:2

Super League | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

YB – Zürich 3:0

YB – Zürich 3:0

Super League | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

LALIGA | 22. Runde | Saison 25/26

01.02.2026

Basel – Thun 1:2

Basel – Thun 1:2

YB – Zürich 3:0

YB – Zürich 3:0

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Real Madrid – Rayo Vallecano 2:1

Mehr Videos