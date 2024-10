Timm Klose: «Deshalb sehe ich Lugano am Ende ganz vorne» Zehn Runden sind gespielt in der Super League. blue Sport Experte Timm Klose gibt seine Titel-Prognose ab und sagt, warum man YB noch nicht abschreiben darf. 21.10.2024

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Wer aus Sicht des ehemaligen Nati-Verteidigers in der Saison 2024/25 Meisterkandidat Nummer 1 ist und wer im Abstiegskampf am meisten zittern muss, erfährst du hier.

Nach zehn Super-League-Runden gibt blue Sport Experte und ehemaliger Nati-Verteidiger Timm Klose eine Prognose ab, wer in der Saison 2024/25 Meisterkandidat Nummer 1 ist und wer im Abstiegskampf am meisten zittern muss.

Die Tendenz ist für Klose klar: «Lugano macht einen sehr soliden Eindruck und spielt aktuell den besten Fussball in der Liga». Deshalb seien die Tessiner sicher einer der grössten Titelanwärter dieses Jahr, so der 17-fache Internationale.

Nichtsdestotrotz hat der 36-Jährige auch noch Zürich und Servette auf der Rechnung, die beide «einen super Lauf» haben. «Trotzdem sehe ich Lugano noch ein bisschen weiter vorne», prognostiziert Klose.

Aktuell führt aber der FCZ die Tabelle an. «Das Gute am FC Zürich ist, dass sie in den letzten Jahren immer relativ erfolgreich gespielt haben, sprich mit vorne dabei gewesen sind oder sogar Meister geworden sind. Das heisst, sie kennen sich aus dort vorne, sie wissen, was es braucht, um dort zu bleiben» erläutert Klose. Momentan sehe er einen stabilen FCZ, der zwar die Partien nicht immer souverän gewinne – wie etwa dieses Wochenende gegen GC –, aber sie würden irgendwie immer einen Weg finden.

Eigentlich hat ja YB in der jüngeren Vergangenheit in der Meisterschaft fast immer abgeräumt. Haben die Berner nach ihrem Horror-Start überhaupt noch Chancen auf den Titel?

«Es ist mit Vorsicht zu walten bei YB. Man muss abwarten, wie lange die Euphorie anhält, die sie im letzten Spiel gegen Luzern gehabt haben, ob sie diese die ganze Saison halten können oder ob sie wieder in ein Formloch fallen», sagt Klose. Er hält aber fest: «Mit YB ist immer zu rechnen. Sie waren nicht umsonst Serienmeister in den letzten Jahren.»

Um dieses Team hat Klose Angst

Während für Klose die Berner also bald aus dem Abstiegsstrudel herauskommen, sieht er die Lage bei einigen anderen Klubs düsterer. «Wenn man sich die Tabelle anschaut, mache ich mir am meisten Sorgen um Winterthur.» Auch GC und Yverdon zählen für ihn zu den Abstiegskandidaten.

Klose begründet, wieso ihm der FCW derzeit «am meisten Angst» macht: «Es fehlt ihnen eigentlich nicht viel, aber das Pech ist auch ein bisschen auf ihrer Seite und sie bekommen natürlich extrem einfache Tore. Über lange Zeit ist das natürlich etwas, wenn du vorne keine oder nur wenige (Tore) schiesst und hinten kriegt du sie statistisch mindestens ein bis zwei Mal, dann ist das natürlich über eine Saison hinweg gesehen gefährlich», betont Klose.

