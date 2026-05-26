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Ex-Trainer schildert Chaos-Zeit Timo Schultz: «Am Ende musste ich nur noch lachen, was in Basel alles passiert ist»

Syl Battistuzzi

26.5.2026

Timo Schultz: 2023 (Kurzzeit-)Coach beim FC Basel.
Timo Schultz: 2023 (Kurzzeit-)Coach beim FC Basel.
Keystone

Timo Schultz spricht im Podcast «from Coach to Coach» über seine kurze Zeit beim FC Basel – und beschreibt die Monate am Rheinknie als «vollkommen chaotisch». Der frühere FCB-Coach streicht vor allem die schwierigen Arbeitsbedingungen heraus.

Syl Battistuzzi

26.05.2026, 09:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Timo Schultz bezeichnet seine kurze Zeit beim FC Basel als chaotisch und sagt, er habe am Ende nur noch über die Zustände lachen können. Trotz Warnungen vor dem Klub habe er den Schritt bewusst gewagt.
  • Schultz macht die vielen Transferbewegungen für das Scheitern verantwortlich. In drei Monaten habe es 39 Kadermutationen gegeben, weshalb zeitweise fast nur Juniorenspieler im Training standen.
  • Der Deutsche glaubt trotzdem, dass beim FCB langfristig etwas Erfolgreiches hätte entstehen können. Die Zeit sei aber zu kurz gewesen, da Basel nach dem schwachen Saisonstart schnell die Geduld verlor.
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Fast zwanzig Jahre lang war Timo Schultz beim FC St. Pauli, erst als Spieler, später als Trainer. Beim Kiez-Klub erreichte er gar Legendenstatus – so sehr, dass sich Tausende Fans mittels Unterschriftensammlung wehrten, als er im Dezember 2022 entlassen wurde. 

Die Freistellung auf St. Pauli ermöglichte es dem Ostfriesen, im Sommer 2023 in Basel sein erstes Engagement im Ausland anzutreten. Sein Kapitel in der Schweiz war aber nach elf Partien schnell beendet.

Die Verantwortlichen um Sportdirektor Heiko Vogel – sein Landsmann wurde auch sein Nachfolger – und Präsident David Degen reagierten auf die sportliche Baisse. In der Super League holten die Basler in den ersten sieben Spielen lediglich fünf Zähler, womit sie punktgleich mit dem Tabellenletzten Lausanne den 9. Rang einnahmen.

Es war der schlechteste Saisonstart seit Einführung der Super League vor gut 20 Jahren. Zudem schied der FCB in der Qualifikation für die Conference League gegen den bescheidenen kasachischen Vertreter Tobol Kostanai aus. 

Drei Monate Chaos

Eine Freistellung sei Teil des Geschäfts, meint Schultz im Podcast «from Coach to Coach». In St. Pauli sei das Gefühl deutlich schlimmer gewesen als in Basel – «wo es nach drei Monaten nach einer vollkommen chaotischen Zeit zu Ende ging und wo ich selber am Ende eigentlich nur noch lachen musste, was da alles passiert ist», resümiert Schultz. 

Basel sei sicherlich ein «gewagter Schritt» gewesen – «also von zehn Leuten haben acht zu mir gesagt: ‹Boah, mach das nicht, da ist das totale Chaos.› Das hat sich dann bewahrheitet.» Trotzdem sei Basel ein toller Verein, bei dem die Menschen wie David Degen nur das Beste und erfolgreich sein wollen.

Heiko Vogel (l.) und David Degen waren die Chefs von Timo Schultz.
Heiko Vogel (l.) und David Degen waren die Chefs von Timo Schultz.
KEYSTONE

Die Ursache für das Scheitern ist aus seiner Sicht klar: «Es gab in den drei Monaten 39 Kadermutationen (Ab- oder Zugänge)», meint Schultz. Zwar habe man in der Transferperiode 60 Millionen (unter anderem Zeki Amdouni – Anm. d. Red.) eingenommen, «aber ich habe mehr oder weniger mit der U17 oder U19 trainiert – am Donnerstag sind reihenweise Spieler gekommen, die gesagt haben: ‹Coach, am Wochenende spiele ich nicht, weil ich woanders unterschrieben habe und den Verein bald verlassen werde.›»

«Das ist schon sehr speziell in Basel»

Dementsprechend sei das eine Zeit gewesen, in der man als Trainer gar nicht habe arbeiten können, weil Spieler plötzlich noch verkauft worden seien. «Nach drei Wochen sagte meine Frau: ‹Das ist eher versteckte Kamera als professionelle Fussballarbeit›.»

In der letzten Woche der Transferperiode seien noch ein paar gute Spieler verpflichtet worden. «Da war ich dann aber zehn Tage später weg. Das war sehr schade. Ich hätte da gerne länger gearbeitet», blickt Schultz zurück. 

Er glaubt, dass sein Kapitel trotz der Vorzeichen erfolgreich hätte enden können. «Mit David Degen war ich in vielen Dingen wie Abläufen oder Bewertungen von Personalien gleicher Meinung», so Schultz, der «trotz allem Spass» am Rheinknie hatte.

Schultz resümiert: «Wir hatten keinen guten Saisonstart und dann geht das in Basel relativ schnell, dass die Trainer entlassen werden.» Mit Nachfolger Heiko Vogel habe es ja auch nicht hingehauen, so Schultz. «Der wurde auch direkt nach wenigen Spielen entlassen. Das ist schon sehr speziell in Basel.  Langfristig hätte was richtig Gutes werden können, aber die Zeit war einfach zu kurz», betont der 48-Jährige, der aktuell beim deutschen Drittligisten VfL Osnabrück unter Vertrag ist.

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