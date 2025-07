In St. Gallen hatten es Xherdan Shaqiri und Co. zuletzt oft schwer Keystone

Für den Doublesieger Basel beginnt die Saison 2025/26 am Samstag mit einer schwierigen Aufgabe in der Ostschweiz. Der Meister und Cupsieger tritt beim Super-League-Auftakt in St. Gallen an.

Keystone-SDA SDA

Der FCB kämpft im ersten Pflichtspiel auch gegen die Statistik an. Seit September 2021 hat er in St. Gallen nicht mehr gewonnen. Hinzu kommt, dass St. Gallen in den letzten acht Heimspielen gegen den Meister immer ungeschlagen blieb und dabei mindestens zwei Tore schoss.

In Bern empfangen die Young Boys Servette, womit der Dritte der Vorsaison auf den Zweiten trifft. Im Zürcher Letzigrund präsentiert sich das neu zusammengestellte Team der Grasshoppers im Heimspiel gegen Luzern.

Aufsteiger Thun spielt am Sonntag

Tags darauf erlebt Rückkehrer Thun in Lugano zum Abschluss der 1. Runde seine Feuertaufe nach fünf Jahren in der Challenge League. Die Berner Oberländer gelten als erster Abstiegskandidat. Beim Gastspiel im Tessin profitieren sie davon, dass Lugano bereits am Mittwoch in der Europa-League-Qualifikation gegen Cluj (0:0) mit seinen besten Kräften gefordert war.

Das zweite Sonntagsduell lautet Lausanne-Sport gegen Winterthur. Beide Partien beginnen um 16.00 Uhr und damit vor dem EM-Final der Frauen in Basel zwischen England und Spanien (18.00 Uhr).