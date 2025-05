Oral über Wortlos-Abgang nach Pleite in Winti und Sportchef Sutter

Tomas Oral über Abstiegskampf, das Zürcher Derby und den neuen Sportchef Die Grasshoppers rutschten nach der Niederlage gegen Schlusslicht Winterthur auf den Barrageplatz. blue Sport hat mit dem Coach über die aktuelle Situation des Rekordmeisters gesprochen. 07.05.2025

Nach der Niederlage gegen Winterthur ist vor dem Zürcher Derby. Dazwischen wechseln die Hoppers den Sportchef. blue Sport hat mit GC-Trainer Tomas Oral gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Niederlage gegen Winterthur gibt Tomas Oral keine Interviews. Der GC-Coach spricht von einem Missverständnis.

Den Fragen der Journalisten hätte er sich an der PK nach dem Match gestellt. Doch eine solche fand am Samstag gar nicht statt, was Oral allerdings nicht gewusst habe, wie er versichert.

Am Samstag trifft GC auf den FC Zürich. In diesem Zürcher Derby geht es neben Prestige um überlebenswichtige Punkte für die Hoppers.

Die Grasshoppers befinden sich nach der 0:2-Niederlage gegen Schlusslicht Winterthur noch tiefer im Abstiegskampf als zuvor. Anstelle eines Vorsprungs von sechs Punkten auf den letzten Platz, belegen die Hoppers nun den Barrageplatz. Schlusslicht Winterthur hat gleich viele Punkte auf dem Konto.

Zu Reden gab aber nicht nur der Leistungsabfall der Zürcher in der 2. Halbzeit, sondern auch der Umstand, dass Trainer Tomas Oral nach dem Spiel keine Interviews gab. Wollte er verhindern, dass ihm etwas über die Lippen geht, das er später bereuen würde?

«Das war ein ganz klares Missverständnis», sagt Oral bei blue Sport. «Ich werde mich niemals wegducken oder mein Gesicht nicht zeigen. Ich bin in allen Situationen bereit dafür.» Er habe darauf gewartet, dass es eine Pressekonferenz gebe, doch die gab es am Samstag nicht.

Den Vorwurf, dass er quasi aus dem Stadion geflüchtet sei, weist er deshalb klar von sich. «Ich hatte eine familiäre Veranstaltung», sagt Oral zu blue Sport. Denn er habe seiner kleinen Schwester versprochen, dass er zu ihrer Hochzeit in Frankfurt kommen werde. Zuvor habe er aber mindestens noch 20 bis 25 Minuten darauf gewartet, um an der Pressekonferenz teilzunehmen, die dann bekanntermassen gar nicht stattgefunden hatte.

Wichtiges Zürcher Derby auf dem Spielplan

Mit seinem Team hat er noch vier Spiele vor der Brust. Am kommenden Samstag trifft GC auf den FC Zürich. «Wir wissen, dass wir alles reindonnern müssen. Wir müssen über den Kampf kommen.» Man müsse über 90 Minuten das auf den Platz bringen, was man in Winterthur in der 1. Halbzeit verkörpert hat. Sofern seine Mannschaft diese Punkte umsetzt und konzentriert arbeitet, ist Oral «sehr zuversichtlich».

GC-Spieler Saulo Decarli ist sich der Wichtigkeit vom Spiel gegen den FC Zürich und allen Spielen darüber hinaus bewusst: «Jeder in der Mannschaft weiss, um was es geht. Jeder ist bereit, alles zu geben, damit wir unser Ziel erreichen.»

Neuer Sportchef, neue Impulse

Und das Ziel des Rekordmeisters ist selbstredend der Ligaerhalt. Am Montag gab GC die Trennung von Sportchef Stephan Schwarz bekannt, Alain Sutter übernimmt den Posten. «Neuer Sportchef da, neue Impulse da», sagt Decarli. Alle Spieler hätten sehr gerne mit Schwarz gearbeitet. Man sei ihm dankbar.

Auch Oral hat offenbar gerne mit dem Deutschen zusammengearbeitet. Er spricht von einer «harmonischen» Zusammenarbeit und von einem Verlust. Die Trennung gehe nicht spurlos an Oral vorbei. Dennoch will der GC-Trainer Sutter mit offenen Armen empfangen. «Wir werden alle die Unterstützung geben, dass er sich schnell wieder heimisch fühlt.»

Das erste Spiel mit neuem Sportchef findet ohne Trainer auf der Bank statt. Oral fehlt wegen einer Gelb-Sperre. Er hatte beim Winti-Spiel seine 4. Verwarnung der Saison erhalten. Er muss das Zürcher Derby von der Tribüne aus verfolgen. Eine Situation, die Oral nach eigener Aussage noch nie hatte.