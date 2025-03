GC-Trainer Oral: «Wir müssen bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen» Am Sonntag steht das Zürcher Derby zwischen den Grasshoppers und dem FC Zürich an. GC-Trainer Tomas Oral erklärt im Interview mit blue Sport, was er vom Spiel erwartet und warum die Hoppers nur schwer zu schlagen sind. 28.03.2025

Seit Tomas Oral bei GC als Trainer übernommen hat, ist der Rekordmeister kaum mehr zu schlagen – doch ausgerechnet im Cup-Achtelfinal gegen den FCZ gab es eine der wenigen GC-Niederlagen.

Seit Tomas Oral bei den Grasshoppers im November als Trainer übernommen hat, sind die Zürcher in der Super League kaum noch zu schlagen. Nur zwei Mal ging GC in 14 Spielen als Verlierer vom Feld. So klingt es, wenn man die Statistik positiv auslegt. Die andere Seite der Medaille: GC hat von diesen 14 Spielen eben auch nur drei gewonnen. Im Interview mit blue Sport sagt Oral zu seiner Bilanz: «Natürlich hat man immer auch ein persönliches Ziel, wenn man dann nur drei Siege hat, ist man natürlich unzufrieden.»

Oral hält jedoch fest, dass man das grosse Ganze sehen müsse: «Wenn ich daran denke, wie wir die Mannschaft vorgefunden haben, wie die Situation in der Tabelle davor war und wie die Ergebnisse davor waren – dann glaube ich, dass wir schon eine gute Stabilität hinbekommen haben.» Einerseits, greifen gewisse Rädchen nicht zu 100 Prozent richtig ineinander, wenn man immer Remis spiele: «Es zeigt aber auch, wie unheimlich schwer wir zu besiegen sind», so Oral.

Die grosse Hypothek

Obwohl GC kaum zu schlagen ist, stecken die Hoppers aber mitten im Abstiegskampf und liegen derzeit auf einem Barrage-Platz. Wie ruhig geht es im Verein zu und her? «Ich blende alles aus, ich weiss nicht, was unruhig werden sollte, was vorher schon sehr, sehr unruhig war», winkt Oral ab und erklärt: «Ich glaube, dass wir eine schwere Hypothek schon übernommen haben, als wir im November gekommen sind.» Das könne man nicht alles auf einen Knopfdruck wieder aufholen: «Für mich war klar, dass es Abstiegskampf pur wird.»

Für GC geht es am Sonntag mit dem Derby gegen den FC Zürich weiter. Für Oral ist es nach einem 1:1 in der Liga und einer 0:1-Niederlage im Cup das dritte Duell gegen den Stadtrivalen: «In beiden Spielen waren wir auf Augenhöhe, es wird wieder hochinteressant.»

Das Out im Cup-Achtelfinale war für GC wegen eines umstrittenen VAR-Entscheides besonders schwer zu verdauen. Die Wut im Bauch habe man deswegen nicht, aber man sei natürlich heiss. Die damalige Entscheidung, ein GC-Tor zurückzunehmen, kann Oral aber immer noch nicht verstehen: «Wenn man über 10 Minuten eine Entscheidung anschauen muss, dann stimmt irgendetwas nicht.» Wenn man irgendwo das Haar in der Suppe suche, dann finde man es auch. Fakt sei aber, dass man dies sehr gut verarbeitet habe.

Ob GC die Revanche gelingt, weiterhin kaum zu schlagen ist und sich im Tabellenkeller einen wichtigen Sieg holt, wissen wir am Sonntag ab 16 Uhr. Wie alle Spiele aus der Super League ist auch das 289. Zürcher Derby live auf blue Sport zu sehen.

