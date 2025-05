GC – Yverdon 5:0 Credit Suisse Super League // 36. Runde // Saison 24/25 14.05.2025

Während GC im Abstiegskampf gegen Yverdon ein offensives Feuerwerk zündet, fehlt Topskorer Giotto Morandi im Kader. Laut Medienberichten ist er suspendiert, GC dementiert diese Meldung jedoch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Grasshoppers feiern im Abstiegskampf einen klaren 5:0-Sieg gegen Yverdon, allerdings ohne Giotto Morandi, der laut «Blick» wegen mangelnder Einstellung suspendiert ist.

GC widerspricht den Suspendierungsgerüchten und gibt eine leichte muskuläre Verletzung als Grund für Morandis Fehlen an.

Trotz Formschwäche ist Morandi mit 13 Torbeteiligungen Topskorer von GC. Der klare Sieg gegen Yverdon zeigte jedoch, dass das Team auch ohne ihn funktionieren kann. Mehr anzeigen

GC gelingt im Abstiegskampf gegen Yverdon der grosse Befreiungsschlag. Gleich mit 5:0 schiesst der Rekordmeister die Waadtländer aus dem Letzigrund. Nicht mit dabei ist Giotto Morandi. Der offensive Mittelfeldspieler fehlt offiziell, weil er verletzt ist. Der «Blick» berichtet jedoch, dass der 26-Jährige fehlte, weil er vom Klub suspendiert worden sei.

Die Grasshoppers sagen auf Nachfrage von blue Sport, dies sei eine Falschmeldung. «Giotto Morandi fehlte wegen einer leichten muskulären Verletzung», heisst es von Seiten von GC.

Das bisher letzte Spiel machte Morandi im Derby gegen den FCZ, welches GC mit 0:3 verlor. Dort wurde der Tessiner zur Halbzeit ausgewechselt. Gegen Yverdon fehlte er nun im Aufgebot. Der «Blick» schreibt, dass der Tessiner für den Rest der Saison nicht mehr berücksichtigt werde und auch nicht am Training teilnehmen dürfe, weil seine Einstellung zu mangelhaft sei, um im harten Abstiegskampf zu bestehen.

GC-Topskorer trotz absteigender Form

Fakt ist, dass Morandi in den letzten Wochen absteigende Form zeigte. Im gesamten Jahr 2025 erzielte er bloss ein Tor. Im wichtigen Heimspiel gegen den FC Winterthur am 19. April verschoss er in der Schlussphase zudem einen Elfmeter. Trotz der Formkrise ist Morandi mit 13 Torbeteiligungen (sechs Tore und sieben Assists) der deutlich beste Skorer von GC in dieser Saison. Hinter ihm folgen Awer Mabil (10 Skorer) sowie Nikolas Muci und Adama Bojang mit je 8 Torbeteiligungen. Schon in der letzten Saison, in der GC den Abstieg in der Barrage gegen Thun in extremis verhinderte, war Morandi mit 14 Skorerpunkten der gefährlichste GC-Angreifer.

Zumindest gegen Yverdon lief es GC ohne Morandi schon mal wie am Schnürchen. In den letzten beiden Spielen auswärts gegen Sion und zuhause gegen den FC St.Gallen wird sich zeigen, ob es ohne den eigentlichen Topskorer so weiter geht.

Morandi selbst hat offiziell noch keinen neuen Verein. Die Gerüchte, dass er bei Servette bereits unterschrieben hat, halten sich jedoch hartnäckig.

