101. Minute: Frey trifft aus der eigenen Platzhälfte! 11.04.2026

Michi Frey macht im Abstiegsknüller zwischen Winterthur und GC in der 102. Minute mit einem Tor von der Mittelfeldlinie den Deckel drauf. Im Interview bei blue Sport witzelt er über seinen sehenswerten Treffer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen GC schlägt Winterthur auf der Schützenwiese mit 2:0 und macht einen grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Michi Frey erzielt dabei in der 12. Minute der Nachspielzeit ein Tor von hinter der Mittelfeldlinie.

Im Interview mit blue Sport scherzt der GC-Stürmer über den Treffer und sagt: «Ich wollte nicht mehr rennen, deshalb habe ich von dort geschossen.» Mehr anzeigen

«Das hat nichts mit Kunst zu tun», verkündet Michi Frey nach seinem Anwärter zum Tor des Jahres im Interview bei blue Sport. Seinen Treffer von hinter der Mittelfeldlinie erklärt der GC-Stürmer ganz einfach: «Ich wollte nicht mehr rennen, deshalb habe ich von dort geschossen.»

Frey über sein Traumtor: «Wollte nicht mehr rennen, deshalb habe ich von dort geschossen» 11.04.2026

Auf die Frage, mit welchem Gemälde er seinen Treffer verbinden würde, hatte er zuvor mit «Der Schrei» (von Edvard Munch) geantwortet. Ob Kunst oder nicht, klar ist: Dank des Tores bringen die Grasshoppers den wichtigen Sieg in Winterthur über die Zeit und stellen im Abstiegskampf auf acht Punkte Vorsprung gegenüber dem Kantonsrivalen.

«Wir haben es mehr gewollt. Wir haben alles herausgeholt, was man herausholen kann, deshalb war es auch verdient», lobt Frey die Leistung seiner Mannschaft. «Das ist Abstiegskampf, man muss nicht glänzen oder brillieren, man muss ackern und fighten. Das haben wir gemacht und deshalb ist der Sieg verdient. Aber es ist noch nicht fertig. Jetzt geht es weiter.»