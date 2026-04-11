  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wollte nicht mehr rennen» Tor des Jahres? Hier trifft Michi Frey von der Mittelfeldlinie

Tobias Benz

11.4.2026

101. Minute: Frey trifft aus der eigenen Platzhälfte!

101. Minute: Frey trifft aus der eigenen Platzhälfte!

11.04.2026

Michi Frey macht im Abstiegsknüller zwischen Winterthur und GC in der 102. Minute mit einem Tor von der Mittelfeldlinie den Deckel drauf. Im Interview bei blue Sport witzelt er über seinen sehenswerten Treffer.

Tobias Benz

11.04.2026, 21:07

11.04.2026, 21:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • GC schlägt Winterthur auf der Schützenwiese mit 2:0 und macht einen grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt.
  • Michi Frey erzielt dabei in der 12. Minute der Nachspielzeit ein Tor von hinter der Mittelfeldlinie.
  • Im Interview mit blue Sport scherzt der GC-Stürmer über den Treffer und sagt: «Ich wollte nicht mehr rennen, deshalb habe ich von dort geschossen.»
Mehr anzeigen

«Das hat nichts mit Kunst zu tun», verkündet Michi Frey nach seinem Anwärter zum Tor des Jahres im Interview bei blue Sport. Seinen Treffer von hinter der Mittelfeldlinie erklärt der GC-Stürmer ganz einfach: «Ich wollte nicht mehr rennen, deshalb habe ich von dort geschossen.»

Frey über sein Traumtor: «Wollte nicht mehr rennen, deshalb habe ich von dort geschossen»

Frey über sein Traumtor: «Wollte nicht mehr rennen, deshalb habe ich von dort geschossen»

11.04.2026

Auf die Frage, mit welchem Gemälde er seinen Treffer verbinden würde, hatte er zuvor mit «Der Schrei» (von Edvard Munch) geantwortet. Ob Kunst oder nicht, klar ist: Dank des Tores bringen die Grasshoppers den wichtigen Sieg in Winterthur über die Zeit und stellen im Abstiegskampf auf acht Punkte Vorsprung gegenüber dem Kantonsrivalen.

«Wir haben es mehr gewollt. Wir haben alles herausgeholt, was man herausholen kann, deshalb war es auch verdient», lobt Frey die Leistung seiner Mannschaft. «Das ist Abstiegskampf, man muss nicht glänzen oder brillieren, man muss ackern und fighten. Das haben wir gemacht und deshalb ist der Sieg verdient. Aber es ist noch nicht fertig. Jetzt geht es weiter.»

Winterthur – GC 0:2

Winterthur – GC 0:2

Super League | 33. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

Meistgelesen

Hinweise auf schwere Verletzung Chameneis verdichten sich
Willy Imstepf war 250 Mal auf dem Matterhorn – heute braucht er Hilfe beim Anziehen
Spektakuläre Verfolgungsjagd endet tödlich
Schoss ein Leopard 2 einen T-72 aus Rekorddistanz ab?
USA und Iran verhandeln über den Frieden – das musst du wissen

Mehr blue Sport

Challenge League. Aarau patzt in Bellinzona

Challenge LeagueAarau patzt in Bellinzona

Derbysieg gegen Espanyol. Leader Barça baut Vorsprung auf Real auf neun Punkte aus

Derbysieg gegen EspanyolLeader Barça baut Vorsprung auf Real auf neun Punkte aus

Wichtige Punkte im Rennen um Europa. Steffen schiesst Lugano beim FCZ zum Sieg

Wichtige Punkte im Rennen um EuropaSteffen schiesst Lugano beim FCZ zum Sieg

Bundesliga. Dortmund verliert gegen Leverkusen, Bayern stellen Torrekord auf

BundesligaDortmund verliert gegen Leverkusen, Bayern stellen Torrekord auf

Winterthur vor Abstieg. GC gewinnt das Kellerduell und hat nun 8 Punkte Vorsprung

Winterthur vor AbstiegGC gewinnt das Kellerduell und hat nun 8 Punkte Vorsprung