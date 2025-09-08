  1. Privatkunden
Transfer-News Torhüter von Ballmoos wechselt von YB zu Lugano

Sandro Zappella

8.9.2025

David von Ballmoos wechselt von YB zu Lugano.
David von Ballmoos wechselt von YB zu Lugano.
KEYSTONE

Torhüter David von Ballmoos wechselt per Leihe bis zum Ende der Saison von den Young Boys zum FC Lugano. Die Tessiner haben zudem die Option zur fixen Übernahme des 30-Jährigen.

Sandro Zappella

08.09.2025, 15:13

08.09.2025, 15:15

YB-Torhüter David von Ballmoos wechselt leihweise von Bern nach Lugano. Der 30-Jährige kommt aus der YB-Jugend und wurde 2017 in die erste Mannschaft befördert. Seither hat er 263 Pflichtspiele für die Berner absolviert und sechs Meistertitel sowie zwei Cupsiege gewonnen. Von Ballmoos ist damit der erfolgreichste Spieler der YB-Vereinsgeschichte. Bei den Bernern wurde von Ballmoos allerdings von Marvin Keller als Nummer 1 abgelöst und drängte deshalb auf einen Vereinswechsel.

Im Tessin dürfte sich von Ballmoos mit dem bisherigen Stammgoalie Amir Saipi einen Kampf um die Nummer 1 bei Lugano liefern.

