Fassnacht kommen nach 100. YB-Tor die Tränen: «So ist es beschissen» 11.02.2026

Christian Fassnacht schiesst am Mittwochabend sein 100. Tor für die Young Boys. Jubeln kann er darüber aber nicht – ganz im Gegenteil. Im Interview mit blue Sport kommen ihm nach der 1:2-Pleite in St.Gallen die Tränen.

Bei YB ist weiter der Wurm drin. Nach schwacher Leistung fangen sich die Berner am Mittwochabend in St.Gallen schon die neunte Liga-Pleite ein. Damit verpasst es das Team von Gerardo Seoane erneut, einen Schritt nach vorne zu machen und bleibt in der Tabelle auf Rang 6 kleben.

Einer der einzigen Berner mit Normalform in dieser Saison in Christian Fassnacht. Er verkürzt in der Nachspielzeit noch zum 1:2. Es ist sein 12. Saisontor und sein 100. Treffer im YB-Trikot. Ein schwacher Trost, denn die Young Boys gehen am Ende als Verlierer vom Platz.

«Es ist bitter. Das war eigentlich ein Meilenstein, auf den ich mich gefreut hatte. So ist es jetzt beschissen», sagt Fassnacht mit weinerlicher Stimme im Interview bei blue Sport. Der 32-Jährige kann die Tränen nicht zurückhalten.

«Wir sind selbst schuld»

Fassnacht sucht nach Erklärungen für die YB-Baisse. In anderen Saisons hätte die Mannschaft auch einen 0:2-Rückstand aufholen können, in der aktuellen Situation sei es brutal schwierig. «Es ist zermürbend. Du versucht, Woche für Woche Positivität zu finden – und dann bekommst du wieder eine auf die Fresse», sagt er.

Und weiter: «Wir sind selbst schuld, aber stehen immer wieder auf und versuchen es wieder – und schaden uns dann wieder selbst mit Roten Karten oder frühen Gegentoren. Es ist schwierig, das einzuordnen.» Auch Gerardo Seoane sucht nach dem schwachen Auftritt nach Erklärungen und fasst zusammen: «Es ist sehr ärgerlich, enttäuschend und insgesamt als Leistung ganz klar ungenügend.»

Seoane: «Diese Leistung ist ganz klar ungenügend» 11.02.2026

Über Fassnachts Tränen sagt der YB-Coach: «Die Situation geht uns allen nahe. Bei mir als Erstes, ich bin in der Hauptverantwortung. Vieles läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Jetzt haben wir zwei Tage Zeit, um die Dinge klar anzusprechen und die Spieler aufzubauen, damit sie wieder mit einer guten Einstellung ins Spiel gehen können.» Am Samstag folgt das Heimspiel gegen Schlusslicht Winterthur.