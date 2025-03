Trainer Oral rechnet mit Schiris ab: «Unbeschreiblich, das macht überhaupt keinen Spass»

GC-Coach Oral platzt der Kragen: «Das kannst du niemals pfeifen» 08.03.2025

Die Partie zwischen St.Gallen und GC wird von umstrittenen Szenen geprägt. GC-Trainer Tomas Oral sieht sein Team klar benachteiligt. Auch blue Sport Experte Rolf Fringer ist nicht restlos zufrieden. Und was sagt Schiri-Experte Stephan Klossner zu all den Entscheidungen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen St.Gallen gewinnt gegen GC 3:1.

GC-Trainer Tomas Oral sieht sein Team von den Unparteiischen klar benachteiligt und lässt seinem Frust im Interview bei blue Sport freien Lauf.

Auch blue Sport Experte Rolf Fringer und Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner äussern sich zu den umstrittenen Szenen. Mehr anzeigen

Bereits in der 22. Minute wird GC-Captain Amir Abrashi des Feldes verwiesen. Für Schiedsrichter-Experte Stephan Klossner ein korrekter Entscheid. Ganz anders sieht das GC-Trainer Oral: «Sowas kannst du niemals geben. Egal welcher Experte was sagt, das kannst du niemals pfeifen.»

Schiri-Experte Klossner analysiert die Aufreger der ersten Halbzeit Rot gegen GC-Captain Abrashi, VAR-Penalty für die Hoppers. Alles korrekt entschieden? Das sagt Schiri-Experte Stephan Klossner. 08.03.2025

In der 2. Halbzeit greift der VAR nach dem riskanten Einsteigen von Saulo Decarli ein. Obschon der Verteidiger vor dem Angreifer am Ball ist, gibt es Elfmeter. Bei Oral schiesst der Puls in die Höhe. «Beide Aktionen sind für mich unbeschreiblich, sowas kann ich nicht begreifen, das macht überhaupt keinen Spass.» Vielsagend sagt er am Ende, dass er gar nicht zu viel sagen wolle.

Auch Rolf Fringer hat kein Verständnis dafür, dass der VAR bei der Strafraumszene eingreift und den Schiedsrichter an den Bildschirm holt. Der blue Sport Experte erklärt seinen Standpunkt und meint: «Schwer zu ertragen jedes Wochenende, schwer zu ertragen.» Schiri-Experte Klossner findet Argumente für beide Seiten und hat einen Vorschlag, den wohl alle Fussballfans begrüssen würden: «Da müsste man eigentlich die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem VAR veröffentlichen.»

Fringer hätte keinen Elfmeter gegeben: «Schwer, das jedes Wochenende zu ertragen» Im Spiel zwischen St.Gallen und GC gibt es auch in der 2. Halbzeit nach VAR-Intervention einen Penalty. Rolf Fringer hat seine liebe Mühe mit dem Entscheid. Und was sagt Schiri-Experte Stephan Klossner? 08.03.2025

Weitere Stimmen und die Highlights der Partie

Schmitz: «…dann müssen fünf Elfmeter pro Spiel gepfiffen werden» 08.03.2025

FCSG-Torschütze Witzig: «Es war sehr wild mit den Entscheidungen, …» 08.03.2025

FCSG-Quintillà: «Meine Frau ist die beste der Welt, ich liebe Dich» 08.03.2025