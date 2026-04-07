Gygax und Zubi über die Trainerfrage beim FC Luzern 06.04.2026

Mario Frick wird den FC Luzern Ende Saison verlassen. Jetzt beginnt beim FCL die Suche nach dem Nachfolger. Im blue Sport Studio sprechen die Experten Dani Gygax und Pascal Zuberbühler über die Kandidaten.

Ende März herrschte Gewissheit: Der FC Luzern nimmt die kommende Saison mit einem neuen Trainer in Angriff. Der Klub verlängerte den Vertrag mit Mario Frick nicht.

Wer die Nachfolge des Lichtensteiners antreten wird, steht aktuell noch nicht fest. Bis Ende Mai soll ein Kandidat gefunden worden sein, heisst es von Vereinsseite.

Moderator Stefan Eggli zählt im blue Sport Studio die am meisten gehandelten Namen auf: «Michel Renggli, Giorgio Contini, Ludovic Magnin, Claudio Lustenberger ... oder ein Mr. X, den wir noch nicht auf der Rechnung haben? Brunello Iacopetta, Marc Schneider, Uli Forte, Thomas Häberli ... Dani Gygax?»

Gygax: «Renggli in der Pole Position»

«Dani muss zuerst eine (Trainer-)Prüfung machen, das weiss ich», wirft Pascal ‹Zubi› Zuberbühler schmunzelnd ein. Und ergänzt: «Aber das wäre absolut ein Kandidat.» Der frühere Nati-Goalie kann sowieso mit allen Kandidaten leben. Sportchef Remo Meier und der ganze Vorstand würden sich Zeit lassen und jeden Einzelnen genau scannen, so Zubi. Für ihn gehört zum Jobprofil, dass man sich auch um Sachen rund um den Klub äussert – wie das Mario Frick etwa beim Aktionärsstreit getan habe.

Für Gygax ist Michel Renggli «in der Pole Position»: «Er kennt den FCL aus dem Effeff, er war Spieler, Captain, ist lange in der Academy – alle Jungen, die jetzt in der ersten Mannschaft sind oder schon im Ausland spielen, sind durch seine Hände gegangen. Es würde nahtlos in die Philosophie passen, auch mit den Jungen weiterzuarbeiten in der ersten Mannschaft.»

Gygax resümiert: «Und er hat es verdient. Er ist schon lange im Nachwuchs tätig. Klar, man weiss nicht, wie es herauskommt. Aber irgendwann musst du es auch riskieren.»