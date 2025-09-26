Freiburg – Basel 2:1 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 24.09.2025

Der FC Basel verliert zum Auftakt der Europa League nicht nur das Spiel gegen den SC Freiburg, sondern auch Aussenverteidiger Keigo Tsunemoto. Der Japaner fällt für mehrere Wochen aus.

Keigo Tsunemoto verletzte sich im Spiel beim SC Freiburg am Mittwoch (1:2) nach einer gespielten Stunde in einem Zweikampf und musste ausgewechselt werden. Nun gibt der FC Basel die Diagnose bekannt.

«Die Untersuchungen haben eine strukturelle Muskelverletzung der Hamstrings (Oberschenkelrückseite) ergeben, was eine Ausfallzeit von mehreren Wochen bedeutet», schreibt der FCB in einer veröffentlichten Mitteilung. Tsunemoto wird den Bebbi damit zumindest in der anstehenden englischen Woche mit drei Spielen innert sieben Tagen fehlen.

