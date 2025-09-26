  1. Privatkunden
Strukturelle Muskelverletzung Tsunemoto fehlt dem FC Basel für «mehrere Wochen»

Luca Betschart

26.9.2025

Freiburg – Basel 2:1

Freiburg – Basel 2:1

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

24.09.2025

Der FC Basel verliert zum Auftakt der Europa League nicht nur das Spiel gegen den SC Freiburg, sondern auch Aussenverteidiger Keigo Tsunemoto. Der Japaner fällt für mehrere Wochen aus.

Redaktion blue Sport

26.09.2025, 10:34

Keigo Tsunemoto verletzte sich im Spiel beim SC Freiburg am Mittwoch (1:2) nach einer gespielten Stunde in einem Zweikampf und musste ausgewechselt werden. Nun gibt der FC Basel die Diagnose bekannt.

«Die Untersuchungen haben eine strukturelle Muskelverletzung der Hamstrings (Oberschenkelrückseite) ergeben, was eine Ausfallzeit von mehreren Wochen bedeutet», schreibt der FCB in einer veröffentlichten Mitteilung. Tsunemoto wird den Bebbi damit zumindest in der anstehenden englischen Woche mit drei Spielen innert sieben Tagen fehlen. 

