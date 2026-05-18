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Frick-Nachfolger gefunden Jörg «Udo» Portmann wird Trainer beim FC Luzern

Syl Battistuzzi

18.5.2026

Der FCL hat mit Udo Portmann eine interne Lösung gefunden.
Der FCL hat mit Udo Portmann eine interne Lösung gefunden.
Screenshot FC Luzern

Jörg «Udo» Portmann wird neuer Cheftrainer beim FCL. Der 49-jährige Luzerner erhält einen Vertrag bis Sommer 2029.

Redaktion blue Sport

18.05.2026, 17:12

18.05.2026, 17:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der bisherige U17-Trainer Udo Portmann wird beim FC Luzern neuer Chefcoach der Super-League-Mannschaft.
  • Der 49-jährige Luzerner wird Nachfolger von Mario Frick, der seinen Vertrag nicht mehr verlängerte. Für Portmann ist es das erste Engagement im Profifussball.
Mehr anzeigen

Udo Portmann war zuletzt Cheftrainer der U17 des FC Luzern. Der 49-Jährige kennt den Klub bestens. Bereits als Spieler durchlief er die Nachwuchsabteilungen des FCL bis zur U21. Der studierte Sportlehrer mit zusätzlicher Ausbildung im Fach Geschichte unterrichtete während knapp 20 Jahren auf Sekundar- und Gymnasialstufe.

Seine Trainerkarriere startete Portmann beim FC Rothenburg, wo er als Spielertrainer tätig war. Über den FC Eschenbach führte sein Weg 2012 zum SC Cham. Dort war er während sieben Jahren Cheftrainer und schaffte 2015 den Aufstieg in die Promotion League.

Im Sommer 2020 wechselte Udo Portmann zum FC Luzern. In den vergangenen sechs Jahren trainierte er beim FCL die U15, U19 und zuletzt die U17. Mit dem U19-Team gewann er in der Saison 2023/2024 den Schweizer Cup.

FCL-Sportchef Meyer: «Udo hat komplett überzeugt»

«Wir sind sehr glücklich, mit Udo Portmann unseren neuen Cheftrainer gefunden zu haben. Er bringt über 18 Jahre Trainererfahrung mit und wir konnten in den vergangenen sechs Jahren beim FC Luzern beobachten, wie er sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Udo verfügt über eine authentische, ambitionierte und spannende Persönlichkeit, die sehr gut zum FC Luzern passt. In den umfassenden Gesprächen der vergangenen Wochen hat Udo komplett überzeugt», so Sportchef Remo Meyer.

Der neue Cheftrainer Udo Portmann meint: «Als gebürtiger Luzerner blicke ich mit grosser Vorfreude auf diese Aufgabe. Ich werde alles daran setzen, das Team so vorzubereiten, dass wir möglichst erfolgreichen und attraktiven Fussball zeigen können. Gleichzeitig wollen wir den eingeschlagenen Weg mit der Integration eigener Talente konsequent weiterverfolgen und mit einem hungrigen Team auf den Platz gehen.»

Udo Portmann wird damit Nachfolger von Mario Frick, der viereinhalb Jahre bei den Innerschweizern tätig war.

Letzter Heimsieg als FCL-Trainer. Frick: «Einen schöneren Abschied hätte ich mir nicht vorstellen können»

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