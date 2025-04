Winterthur-Trainer Uli Forte: «Ich würde die Barrage sofort unterschreiben» 17.04.2025

Nach sieben Punkten aus drei Spielen schöpft Winterthur neue Hoffnung im Abstiegskampf. Trainer Uli Forte erklärt im Interview mit blue Sport, worauf es jetzt ankommt.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Winterthur-Trainer Uli Forte sieht seine Mannschaft nach einem Formhoch mit sieben Punkten aus drei Spielen mental gestärkt und bereit für das wichtige Abstiegsduell gegen GC.

Im Interview mit blue Sport betont Forte die individuelle Verantwortung der Spieler im mentalen Bereich und ruft dazu auf, für den Ligaerhalt nochmals alle Ressourcen zu mobilisieren.

Trotz zuletzt positiver Entwicklung und wieder realistischen Chancen auf den direkten Klassenerhalt sieht Forte bereits den Barrage-Platz als erstrebenswert und lobt besonders die Bodenständigkeit und Unterstützung im Verein. Mehr anzeigen

Heute um 18 Uhr kommt es im Letzigrund zum ultimativen Abstiegs-Duell zwischen den Grasshoppers und dem FC Winterthur (live auf blue Sport). Eine Runde vor Ende der regulären Saison liegt GC sechs Punkte vor Schlusslicht Winterthur. In der Abstiegsrunde sind dann noch fünf weitere Partien zu spielen.

Winterthur-Trainer Uli Forte sagt im Interview mit blue Sport im Vorfeld des Abstiegsknüllers: «Alle Spieler sind angespannt und vorfreudig. Denn wir sind wieder so dabei, dass wir es in den eigenen Händen haben.» Klar sei aber dennoch, dass Winterthur den Sieg mehr brauche als GC, aber man habe ja einen guten Lauf.

Tatsächlich hat Winterthur aus den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt. Warum läuft es dem Schlusslicht plötzlich so gut? Forte erklärt: «Es hat einfach ein Erfolgserlebnis gebraucht. In Sion haben die Spieler gemerkt, dass sie auch auswärts gewinnen können.» In Sion holte Winterthur am 30. Spieltag den allerersten Auswärtssieg der Saison. Dies habe bei den Spielern etwas ausgelöst, der Glaube sei gestärkt worden, ist sich Forte sicher.

Nochmals alles mobilisieren

Durch die zuletzt guten Resultate hat Winterthur plötzlich wieder etwas zu verlieren. Von zusätzlichem Druck will Forte deswegen aber nichts wissen: «Wir waren schon so weit weg.» Die Lust, das Spiel am Samstag für sich entscheiden zu wollen, sei viel zu gross, als dass man jetzt andere Gedanken im Kopf hätte.

Im Kopf, da habe man sowieso viel gearbeitet. So sei auf der Fokus des Trainings zuletzt neben dem taktischen vor allem im mentalen Bereich angesiedelt gewesen. Einen Mentalcoach habe die Mannschaft aber nicht: «Das haben die Spieler, die das wollen, individuell. Ich finde das auch gut so. Ein Mentalcoach ist etwas sehr, sehr wichtiges, aber das soll jeder für sich im privaten machen.» Man könnte nicht den gleichen Mentalcoach für alle Spieler nehmen, schliesslich seien es ja alles verschiedene Charaktere.

Forte erklärt, dass er selbst seine Mannschaft darauf hingewiesen, dass man jetzt nochmals alles mobilisieren müsse: «Familie, Kinder, Verwandte, Lebensinhalt, Schlafen, Essen, Trinken, Training, Pflege, Physio, Massagen.» Alles müsse mobilisiert werden, um das Maximum rauszuholen: «Das braucht es für uns, um diesen Bock endlich nochmals umzustossen.»

Mit GC wartet am Samstag ein Gegner, der zuletzt selbst Aufwärtstendenz zeigte und zwei Siege in Serie holte. So kommt es, dass die Grasshoppers am letzten Wochenende Yverdon-Sport einholen konnten. Die beiden Teams liegen nun punktgleich sechs Zähler vor Winterthur. Das bedeutet auch, dass für Winti sogar Platz 10 und damit der direkte Klassenerhalt wieder in Sichtweite liegt.

Soweit nach vorne schielt Forte vorerst noch nicht. Auf die Frage, ob er zum jetzigen Zeitpunkt den Barrage-Platz unterschreiben würde, sagt er: «Sofort würde ich das annehmen, das würde nämlich bedeuten, dass wir nochmals die Doppelchance hätten, uns rauszuspielen.»

Jungs mit viel Charakter

Auf eine Prognose angesprochen, sagt Forte: «Wir müssen in der Super League bleiben. Man sieht ja, was hier los ist an Spieltagen, das ist ein richtiger Festtag. Was die Fans hier auf der Schützenwiese veranstalten, ist eine unheimliche Stimmung. Die braucht es in der Super League.» Deshalb müsse man es alleine schon wegen der Fans schaffen, erstklassig zu bleiben.

Forte lobt aber auch den Verein, vor allem, dass er auch dann ruhig arbeiten konnte, als es weniger gut lief: «Man ist hier sehr bodenständig.» Präsident, Verwaltungsrat und Sportchef seien sehr vernünftige Menschen, welche die Situation einzuschätzen wissen: «Deshalb konnten wir immer in Ruhe arbeiten, auch wenn es mal Schwächephasen gab. Das war auch die Stärke, warum wir wieder zurückgekommen sind.»

Der grösste Trumpf im Abstiegskampf sei aber die Mentalität der Mannschaft. «Es sind super Jungs mit viel Charakter, die haben nie aufgesteckt, wir sind auch nach schwierigen Momenten immer wieder aufgestanden und das zeugt von Charakter und Mentalität. Das wird uns noch weit bringen.»

Das erste von mehreren kapitalen Spielen gibt es heute um 18 Uhr gegen die Grasshoppers.

Die letzten Spiele des FC Winterthur

Winterthur – Lausanne-Sport 1:0 Credit Suisse Super League // 32. Runde // Saison 24/25 12.04.2025

Winterthur – Zürich 0:0 Credit Suisse Super League // 31. Runde // Saison 24/25 05.04.2025