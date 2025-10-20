Trainer Uli Forte hat bei Winterthur ausgecoacht. sda

Der FC Winterthur trennt sich per sofort von seinem Trainer Uli Forte. Es ist, wie der Klub mitteilt, die Folge des verpatzten Saisonstarts.

Der FC Winterthur verlor die vergangenen fünf Spiele der laufenden Saison, zuletzt am Samstag, als gegen den FC Basel eine klare 0:3-Niederlage resultierte. Der Klub steht aktuell mit nur zwei Punkten und einem Torverhältnis von 10:28 auf dem letzten Tabellenplatz der Super League. Ein Sieg gelang der Mannschaft bisher nicht.

«Die Klubführung hat die Situation nach der Niederlage gegen den FC Basel ausführlich analysiert und ist zum Schluss gekommen, dass es neue Impulse an der Linie braucht, um die Mannschaft aus der Negativspirale zu holen und weiterzuentwickeln», heisst es in der Mitteilung. Wer sich dieser Aufgabe annehmen wird, ist noch nicht klar. Interimistisch übernehmen die beiden bisherigen Assistenztrainer Luigi De Donno und Dario Zuffi.

Der 51-jährige Forte hatte Ende 2024 beim FC Winterthur unterschrieben, damals stand der Klub mit nur 13 Punkten am Tabellenende. Wider Erwarten fand Forte einen Ausweg aus der aussichtslos scheinenden Situation und schaffte den direkten Klassenerhalt, während Yverdon direkt abstieg und GC in die Barrage musste.

Das nächste Spiel bestreitet Winterthur am kommenden Samstag. Zuhause auf der Schützenwiese treffen sie auf den FC Luzern.