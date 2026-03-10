  1. Privatkunden
Auch Michel Renggli neu im Team Uli Forte wird neuer Experte bei blue Sport

Luca Betschart

10.3.2026

Der ehemalige Winterthur-Trainer Uli Forte ist neu als Experte für blue Sport im Einsatz.
Der ehemalige Winterthur-Trainer Uli Forte ist neu als Experte für blue Sport im Einsatz.
Bild: Keystone

blue Sport mit frischem Expertenwissen: Uli Forte stösst als neuer Fussballexperte zum Team und auch Michel Renggli ergänzt die Runde.

Luca Betschart

10.03.2026, 11:00

10.03.2026, 14:28

blue Sport freut sich, mit Uli Forte einen neuen Fussballexperten für die Berichterstattung zur Super League zu präsentieren. Der erfahrene Trainer ergänzt das bestehende Expertenteam ab sofort und wird den Zuschauerinnen und Zuschauern künftig mit Fachkompetenz, klaren Analysen und fundiertem Wissen aus der Schweizer Fussballszene zusätzliche Einordnungen und Hintergrundperspektiven bieten.

Der Zürcher blickt auf eine beeindruckende Trainerkarriere zurück. Er stand unter anderem beim FC Zürich, Grasshopper Club Zürich, BSC Young Boys, FC St. Gallen sowie zuletzt beim FC Winterthur an der Seitenlinie. Mit seiner offenen Art und tiefem Verständnis für Taktik und Teamführung hat sich Forte einen Namen gemacht. «Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei blue Sport. Als Experte möchte ich meine Leidenschaft für den Fussball und meine Erfahrungen aus der Trainerzeit einbringen – und den Fans spannende Einblicke geben, die man sonst vielleicht nicht bekommt», sagt Uli Forte.

Uli Forte hat seinen ersten Einsatz im Super-League-Studio schon am kommenden Samstag, 14. März. Tags zuvor ist er zu Gast in der Sendung «Heimspiel» (Erstausstrahlung am Freitag, 13. März um 19 Uhr im Free-TV auf blue Zoom).

Auch Michel Renggli neu im Team

Ebenfalls neu im Expertenteam von blue Sport ist Michel Renggli, ehemaliger Mittelfeldspieler des FC Luzern, Grasshopper Club Zürich und FC Thun. Der Innerschweizer bringt grosses Fachwissen und eine fundierte Spielanalyse mit und wird fortan regelmässig in den Sendungen rund um die Super League zu sehen sein. Seinen Einstand gab Renggli bereits am vergangenen Sonntag.

«Als Home of Football in der Schweiz ist es unser Anspruch, den Fans beste Fussballkompetenz zu bieten – live, nah und emotional. Mit Uli Forte und Michel Renggli verstärken wir unser Expertenteam mit zwei starken Persönlichkeiten, die den Fussball lieben und leben. Sie passen perfekt zu unserer Mission, den Schweizer Fussball bei blue Sport so erlebbar zu machen wie nirgendwo sonst», sagt Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG.

