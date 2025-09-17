  1. Privatkunden
Hätte der VAR nicht eingreifen dürfen? Umstrittene Szene im Tessin – Lugano legt Protest ein

Jan Arnet

17.9.2025

Kuriose Szene: VAR greift bei Gelb-Rot ein – Schiri Schnyder korrigiert Entscheid

Kuriose Szene: VAR greift bei Gelb-Rot ein – Schiri Schnyder korrigiert Entscheid

17.09.2025

Nach einem Platzverweis gegen Lausanne greift der VAR ein, wegen einer Offside-Position wird der Entscheid zurückgenommen. Doch hätte sich der Videoschiedsrichter überhaupt einschalten dürfen? Lugano legt Protest ein.

Jan Arnet

17.09.2025, 22:12

17.09.2025, 22:17

In der 63. Minute kochen die Emotionen hoch im Cornaredo. Beim Spielstand von 1:1 wird Renato Steffen nach einem langen Ball von Karim Sow zurückgehalten und zu Fall gebracht. Schiedsrichter Urs Schnyder zeigt dem bereits zuvor verwarnten Lausanne-Verteidiger Gelb-Rot.

Dann schaltet sich der VAR ein und bittet Schnyder zum Bildschirm. Weil es wegen einer Notbremse eigentlich Glattrot gegen Sow hätte geben müssen? Die TV-Bilder zeigen, dass Steffen bei der Passabgabe im Abseits stand. So korrigiert Schnyder seinen Entscheid auf dem Platz und streicht die zweite Gelbe Karte gegen Sow, der weiterspielen darf.

Lugano verpasst Sieg gegen Lausanne. Steffen sieht auf der Bahre die Rote Karte – kein Sieger im Krisen-Duell

Lugano verpasst Sieg gegen LausanneSteffen sieht auf der Bahre die Rote Karte – kein Sieger im Krisen-Duell

Doch hätte der VAR überhaupt eingreifen dürfen? Im Regelwerk steht klar: Der Videoschiedsrichter darf sich nur bei Toren, direkten Roten Karten und Penaltyszenen einschalten. Lugano reagiert sofort und legt offiziell beim 4. Schiedsrichter Protest ein.

Croci-Torti: «Zum ersten Mal eine solche Szene gesehen»

Das bestätigt Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti nach dem Spiel (Endstand 1:1) bei blue Sport: «Der Entscheid des Schiedsrichters ist nicht einfach zu akzeptieren. Wir haben Rekurs eingelegt und schauen jetzt, was passiert. Ich denke nicht, dass sie sich diese Szene nochmal anschauen dürfen, weil es keine direkte Rote Karte war. Es ist das erste Mal, dass ich eine solche Szene gesehen habe. Es ist schade, wir hätten 30 Minuten lang in Überzahl spielen können.»

Croci-Torti: «Wir haben Protest eingelegt»

Croci-Torti: «Wir haben Protest eingelegt»

17.09.2025

Schnyder ist überzeugt: «Wir haben richtig entschieden»

Schiedsrichter Schnyder erklärt nach dem Spiel im Interview bei blue Sport: «Die Videoschiedsrichterin hat mich wegen einer möglichen Notbremse vor den Bildschirm gerufen. Das habe ich dann auch so gesehen – es wäre eine direkte Rote Karte gewesen. Dann haben wir aber auch gesehen, dass eine Abseitsposition vorlag. Daher ist die richtige Entscheidung: Abseits und keine Gelbe Karte. Es muss am Schluss einer Review immer die richtige Entscheidung stehen.»

Schiedsrichter Schnyder erklärt: «Deshalb habe ich meinen Entscheid korrigiert»

Schiedsrichter Schnyder erklärt: «Deshalb habe ich meinen Entscheid korrigiert»

17.09.2025

Steffen verletzt sich und sieh Rot

Einen Platzverweis gibt's dann nach der umstrittenen Szene doch noch. Und zwar für Steffen, der sich nach einem überharten Einsteigen gegen Lausanne-Goalie Karlo Letica selbst verletzt und schliesslich die Rote Karte sieht, als er auf der Bahre vom Platz getragen wird. Auch hier schaut sich Schnyder die Szene zuvor nochmals am Bildschirm an.

Verletzter Steffen sieht auf der Bahre die Rote Karte

Verletzter Steffen sieht auf der Bahre die Rote Karte

17.09.2025

Der Unparteiische kann den Frust der Tessiner durchaus verstehen. «Ich muss ehrlich sagen, dass ich selten so viele schwierige Situationen beurteilen musste wie in dieser zweiten Halbzeit. Nichtsdestotrotz müssen wir für diese Entscheidungen hinstehen – zusammen mit meinem Team haben wir am Schluss die richtigen Entscheidungen getroffen.»

Die Tessiner gehen in einer ersten Diagnose von einem Rippenbruch von Steffen aus. Den Platzverweis kann Croci-Torti verstehen: «Ich kann den Entscheid akzeptieren, aber er hat das sicher nicht absichtlich gemacht.» Nach dem 1:1 muss Lugano weiter auf den zweiten Saisonsieg warten. Mit der Leistung ist der Trainer aber zufrieden. «Wir haben Charakter gezeigt. Ich hoffe, das gibt uns Selbstvertrauen für die Zukunft.»

Lugano – Lausanne-Sport 1:1

Lugano – Lausanne-Sport 1:1

Super League | 4. Runde | Saison 22/24

17.09.2025

