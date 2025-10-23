Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus «Und wie lange darf der Sportchef noch sein Unwesen treiben?»
Ob in den sozialen Netzwerken oder im Fan-Forum – viele FCZ-Anhänger haben sich nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag ihre Meinung gemacht und lassen ihrem Ärger freien Lauf.
Knall beim FC Zürich: Der aktuelle Tabellenachte entlässt Cheftrainer Mitchell van der Gaag per sofort und zieht nach nur neun Super-League-Spielen die Reissleine. Die Reaktionen der FCZ-Fans lassen nicht lange auf sich warten – und fallen eindeutig aus.