Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus «Und wie lange darf der Sportchef noch sein Unwesen treiben?»

Luca Betschart

23.10.2025

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

blue Sport-Experte Rolf Fringer über die Entlassung von FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag.

23.10.2025

Ob in den sozialen Netzwerken oder im Fan-Forum – viele FCZ-Anhänger haben sich nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag ihre Meinung gemacht und lassen ihrem Ärger freien Lauf.

Luca Betschart

23.10.2025, 19:00

23.10.2025, 19:34

Knall beim FC Zürich: Der aktuelle Tabellenachte entlässt Cheftrainer Mitchell van der Gaag per sofort und zieht nach nur neun Super-League-Spielen die Reissleine. Die Reaktionen der FCZ-Fans lassen nicht lange auf sich warten – und fallen eindeutig aus.

Die Reaktionen auf X

Die Reaktionen auf Instagram

Bild: Instagram

Reaktionen aus dem FCZ-Forum

Screenshot FCZ-Forum

