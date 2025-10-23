Reaktionen der FCZ-Fans auf Trainer-Aus «Und wie lange darf der Sportchef noch sein Unwesen treiben?»

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich» blue Sport-Experte Rolf Fringer über die Entlassung von FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag. 23.10.2025

Ob in den sozialen Netzwerken oder im Fan-Forum – viele FCZ-Anhänger haben sich nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag ihre Meinung gemacht und lassen ihrem Ärger freien Lauf.

Knall beim FC Zürich: Der aktuelle Tabellenachte entlässt Cheftrainer Mitchell van der Gaag per sofort und zieht nach nur neun Super-League-Spielen die Reissleine. Die Reaktionen der FCZ-Fans lassen nicht lange auf sich warten – und fallen eindeutig aus.

Die Reaktionen auf X

Und wie lange darf der Sportchef noch sein Unwesen treiben? — jean-pierre egg (@jeanpierregg) October 23, 2025

S‘Problem liit wo andersh, da chamer no so oft de Trainer wechsle — Ohmnesia (@holzzkamin) October 23, 2025

Könnte es sein, dass das Problem beim FCZ woanders liegt als beim Trainer…?🤷‍♂️😉⚽️ — Berglöwe  (@Berglwe444203) October 23, 2025

De Van der Gaag als Sündebock anestelle für was anderi verursacht händ.

Wie wött mer je e konstanz bi ois ufbaue wenns gfühlt jedes quartal drunter und drüber gaht? — Elondras 🇨🇭 (@Elondras) October 23, 2025

wie viel trainer underem malenović wirds no geh? — ahmed 🇧🇦⚜️ (@bvbosna) October 23, 2025

Malenovic raus! — Bowie (@bowie_tweets) October 23, 2025

Me sötti anderi entlah in dem Club! — Logo Logisch (@zuriwatch) October 23, 2025

Die Reaktionen auf Instagram

Bild: Instagram

Reaktionen aus dem FCZ-Forum