Urs Fischer steht bei Super-League-Klub offenbar ganz oben auf der Liste

Kehrt Urs Fischer auf die Trainerbank zurück? Keystone

Seit seinem Aus bei Union Berlin im November 2023 ist Urs Fischer vereinslos. Zuletzt sagte der 59-Jährige, dass er durchaus wieder bereit wäre für einen Job als Trainer. Nun gibt es ein Gerücht um den FC Lugano.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Lugano befindet sich in der Krise. Nach einer enttäuschenden Rückrunde der letzten Saison ist der Start in die neue Spielzeit komplett misslungen.

Zuletzt gab es in Sion eine 0:4-Niederlage und in der Conference-League-Qualifikation ein 0:5 gegen Celje. Für Trainer Mattia Croci-Torti könnte es langsam eng werden.

Im Tessin machen schon Spekulationen um einen möglichen Nachfolger von Croci-Torti die Runde. Offenbar steht mit Urs Fischer ein ganz grosser Name auf der Liste des FC Lugano. Mehr anzeigen

Wie geht's weiter beim FC Lugano? Nach dem Horror-Saisonstart in der Super League (1:2-Pleite gegen Aufsteiger Thun und 0:4-Klatsche in Sion) folgte am Donnerstag in der Conference-League-Quali ein blamables 0:5 gegen Aussenseiter Celje. Mattia Croci-Torti scheint immer mehr angezählt. Noch hält die Klubführung am Erfolgstrainer fest, doch jetzt müssen gute Resultate her – auch wenn der nächste Gegner FC Basel heisst.

Gibt es am Sonntag die nächste Klatsche, wird es wohl langsam eng für den Coach, der seit September 2021 Cheftrainer in Lugano ist. Laut dem Tessiner Journalisten Luca Sciarini beschäftigen sich die Klubbosse schon mit der Suche nach einem Nachfolger.

«Croci-Torti ist derzeit unantastbar, doch Urs Fischer steht ganz oben auf der Liste der möglichen Nachfolger», schreibt Sciarini auf X.

Croci-Torti per ora non si tocca ma nella lista degli eventuali sostituti al primo posto c'è Urs Fischer. Trattativa che non sarebbe semplice ma nemmeno impossibile @FCLugano1908 @News_SFL — Luca Sciarini (@LucaSciarini) August 8, 2025

Fischer ist bereit für Rückkehr auf die Trainerbank

Urs Fischer? Der sagte zuletzt in einem «Blick»-Interview, dass er die Zeit abseits des Fussballs geniesse. Er habe nun Zeit für seine Familie, mache Velo-Touren oder gehe fischen. Nichtsdestotrotz schliesst er eine Rückkehr auf die Trainerbank nicht aus. «Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, es fehle mir gar nicht. Zwischendurch keimen solche Gedanken auf – ganz unbewusst.»

Um wieder einen Trainerjob anzunehmen, müsse er einen gewissen Reiz verspüren. Das Gefühl müsse stimmen. «Es muss mich reizen, oder eben nicht. Um das geht es. Es ist nicht abhängig vom Ort. Alles ist möglich», sagte Fischer.

Wird nach Zürich, Thun, Basel und Union Berlin nun tatsächlich Lugano die fünfte Station von Urs Fischer? «Ein Deal, der nicht einfach wäre, aber auch nicht unmöglich», schreibt Sciarini.

Videos aus dem Ressort

Exklusiv für blue Sport öffnet Croci-Torti seine Haustür Der aktuell erfolgreichste Trainer der Super League Mattia Croci-Torti zeigt sein Zuhause, redet über seine Caps, das Tessin, seine Familie, Coco Chanel und Jovanotti. Und spielt mit seinen drei Töchtern am «Töggelikasten». 02.04.2024