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Neue Position für Ex-Profi Valentin Stocker wird sportlicher Leiter beim FC Basel

Moritz Meister

28.5.2026

Valentin Stocker ging einst selbst für den FCB auf Torejagd.
Valentin Stocker ging einst selbst für den FCB auf Torejagd.
sda

Nach der Verpflichtung von Andreas Herrmann als technischem Direktor hat der FC Basel nun auch einen neuen sportlichen Leiter für die erste Mannschaft gefunden. Dieser ist kein Unbekannter am Rheinknie.

Moritz Meister

28.05.2026, 15:53

28.05.2026, 16:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel besetzt die sportliche Führung neu und ernennt Ex-Spieler Valentin Stocker interimistisch zum sportlichen Leiter.
  • Stocker soll als zentrale Ansprechperson für Spieler, Trainer und Staff fungieren und seine Klub-Erfahrung einbringen.
  • Ziel ist es, in einer wichtigen Phase die Voraussetzungen für eine erfolgreiche kommende Saison zu schaffen.
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Der FC Basel stellt seine Führungsetage weiter neu auf. Nachdem mit Andreas Herrmann bereits ein neuer technischer Direktor verpflichtet wurde, wurde nun auch der Posten des sportlichen Leiters neu besetzt. Ex-FCB-Profi Valentin Stocker übernimmt den Posten per sofort kommissarisch, wie der Klub mitteilte.

Die Rollenverteilung der beiden sei dabei klar definiert, schreiben die Basler. Stocker solle in Zukunft als erster Ansprechpartner für Spieler, Trainer und Staff dienen. Als langjähriger Captain des FC Basel wisse Stocker genau, worauf es in Basel ankommt.

Der 37-Jährige wird auf der Homepage des Klubs wie folgt zitiert: «Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in dieser wichtigen Phase für den FCB voll da bin und meinen Beitrag dazu leiste, die bestmöglichen Voraussetzungen für die kommende Saison zu schaffen. Ich freue mich sehr auf den täglichen Austausch mit dem Trainerteam und den Spielern. Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft nicht nur sportlich funktionieren, sondern auch als Gruppe zusammenwachsen und unsere Werte jeden Tag leben.»

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