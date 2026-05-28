Valentin Stocker ging einst selbst für den FCB auf Torejagd. sda

Nach der Verpflichtung von Andreas Herrmann als technischem Direktor hat der FC Basel nun auch einen neuen sportlichen Leiter für die erste Mannschaft gefunden. Dieser ist kein Unbekannter am Rheinknie.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel besetzt die sportliche Führung neu und ernennt Ex-Spieler Valentin Stocker interimistisch zum sportlichen Leiter.

Stocker soll als zentrale Ansprechperson für Spieler, Trainer und Staff fungieren und seine Klub-Erfahrung einbringen.

Ziel ist es, in einer wichtigen Phase die Voraussetzungen für eine erfolgreiche kommende Saison zu schaffen. Mehr anzeigen

Der FC Basel stellt seine Führungsetage weiter neu auf. Nachdem mit Andreas Herrmann bereits ein neuer technischer Direktor verpflichtet wurde, wurde nun auch der Posten des sportlichen Leiters neu besetzt. Ex-FCB-Profi Valentin Stocker übernimmt den Posten per sofort kommissarisch, wie der Klub mitteilte.

Die Rollenverteilung der beiden sei dabei klar definiert, schreiben die Basler. Stocker solle in Zukunft als erster Ansprechpartner für Spieler, Trainer und Staff dienen. Als langjähriger Captain des FC Basel wisse Stocker genau, worauf es in Basel ankommt.

🆕 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻 𝗦𝘁𝗼𝗰𝗸𝗲𝗿 ü𝗯𝗲𝗿𝗻𝗶𝗺𝗺𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗲 𝗻𝗲𝘂𝗲 𝗙𝘂𝗻𝗸𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝗺 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗯𝗲𝗿𝗲𝗶𝗰𝗵 🔴🔵



Der FC Basel 1893 organisiert sich in der aktuellen Phase der Saisonvorbereitung personell neu und verteilt die Aufgaben sowie Verantwortlichkeiten rund um… pic.twitter.com/YPjO2wCOs2 — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) May 28, 2026

Der 37-Jährige wird auf der Homepage des Klubs wie folgt zitiert: «Es ist für mich selbstverständlich, dass ich in dieser wichtigen Phase für den FCB voll da bin und meinen Beitrag dazu leiste, die bestmöglichen Voraussetzungen für die kommende Saison zu schaffen. Ich freue mich sehr auf den täglichen Austausch mit dem Trainerteam und den Spielern. Mir ist wichtig, dass wir als Mannschaft nicht nur sportlich funktionieren, sondern auch als Gruppe zusammenwachsen und unsere Werte jeden Tag leben.»