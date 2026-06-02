Valmir Matoshi überzeugte in dieser Saison mit dem FC Thun Keystone

Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Valmir Matoshi spielt neu für den Kosovo.

Keystone-SDA SDA

Der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Thun kam am Sonntag im Testspiel in Tschechien zu seinem ersten Einsatz mit dem A-Nationalteam Kosovos.

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Der in Thun geborene Matoshi sorgte in dieser Saison als Leistungsträger des Aufsteigers und Sensationsmeisters für Aufsehen. In 34 Spielen gelangen ihm sechs Tore und vier Assists. Für die Schweizer Junioren-Nationalteams war er 2023 und 2024 zu zehn Einsätzen gekommen.

Mit dem Wechsel seiner Fussball-Nationalität von der Schweiz zum Kosovo folgt Matoshi den jüngsten Beispielen von Albian Hajdari und Leon Avdullahu. Am Sonntag standen fünf Spieler im Kader von Kosovo, die ihre Karriere im Nationalteam in Schweizer Juniorenauswahlen begonnen hatten.