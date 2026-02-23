Er sah es im Rückspiegel – FCZ-Star verliert Cousin bei Horror-Unfall

Bei dem schweren Unfall in Österreich verstarb der Cousin von FCZ-Spieler Valon Berisha. FF Laakirchen

Valon Berisha erlebt in Österreich eine Tragödie. Sein Cousin stirbt bei einem schweren Unfall auf der Westautobahn – der FCZ-Star fährt direkt davor und wird Augenzeuge.

Redaktion blue Sport Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Cousin von FCZ-Spieler Valon Berisha ist bei einem Unfall auf der Westautobahn in Oberösterreich ums Leben gekommen.

Berisha fuhr im Fahrzeug davor, sah den Crash im Rückspiegel und leistete Erste Hilfe.

Der FC Zürich spricht der Familie sein Beileid aus und sichert dem Spieler Unterstützung zu. Mehr anzeigen

Ein 38-jähriger Schweizer aus Rothrist im Kanton Aargau ist am Sonntagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall in Oberösterreich ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 8.10 Uhr mit einem Lieferwagen auf der Westautobahn unterwegs, als er auf Höhe der Raststation Lindach bei Laakirchen von der Fahrbahn abkam und frontal gegen die Seite einer hölzernen Lärmschutzwand prallte. Darüber berichtet unter anderem die «Krone».

Unmittelbar vor dem Unfallfahrzeug fuhr sein Cousin und FCZ-Mittelfeldspieler Valon Berisha. Der 33-Jährige bemerkte den Crash im Rückspiegel, hielt sofort an und lief zur Unfallstelle. Gemeinsam mit anderen Ersthelfern leistete er Erste-Hilfe-Massnahmen ein und verständigte die Rettungskräfte.

Ein Polizeibeamter erklärte laut der «Krone»: «Der Lenker war schwerstens im Fahrzeug eingeklemmt. Nach Rücksprache mit dem Notarzt haben wir ihn befreit, was aufgrund der massiven Deformierung nicht einfach war.» Trotz rund 30-minütiger Reanimation konnte das Leben des 38-Jährigen nicht gerettet werden. Er wurde noch vor Ort für tot erklärt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

FC Zürich zeigt sich tief betroffen

Berisha selbst war nicht in den Zusammenstoss verwickelt, musste das Geschehen jedoch als unmittelbarer Augenzeuge miterleben. Laut der Zeitung nahm er den Unfall im Rückspiegel wahr, hielt sofort an und eilte zur Unfallstelle. Er wurde nach dem Vorfall vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.

𝐌𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡



Der FC Zürich ist tief erschüttert über ein tragisches Unfallereignis in Österreich, bei dem ein naher Angehöriger unseres Spielers Valon Berisha tödlich verunglückt ist.



Valon Berisha war selbst nicht in den Unfall… pic.twitter.com/5wTsLR3HOe — FC Zürich (@fc_zuerich) February 23, 2026

Der FCZ äusserte sich am Montag in einer Mitteilung zum Vorfall. «Der FC Zürich ist tief erschüttert über das tragische Unfallereignis in Österreich, bei dem ein naher Angehöriger unseres Spielers Valon Berisha tödlich verunglückt ist. Valon Berisha war selbst nicht in den Unfall involviert, musste das Geschehen jedoch als Augenzeuge miterleben.»

Weiter heisst es, der Verein stehe seinem Spieler «in dieser schweren Zeit eng zur Seite und unterstützt ihn in jeder Hinsicht». Weitere Angaben werden vonseiten der Stadtzürcher nicht gemacht.

Valon Berisha war im Winter vom LASK zum FC Zürich gewechselt. Am Samstagabend stand er beim 2:1-Sieg im Zürcher Derby gegen die Grasshoppers erstmals in der Startelf seines neuen Clubs.