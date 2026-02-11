  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

FCZ verkündet Neuzugang Valon Berisha wechselt in den Letzigrund

SDA

11.2.2026 - 13:20

Valon Berisha beim Torjubel im Jahr 2018 im Dress von Salzburg.
Valon Berisha beim Torjubel im Jahr 2018 im Dress von Salzburg.
Bild: Keystone

Der FC Zürich verpflichtet den kosovarischen Nationalspieler Valon Berisha per sofort.

Keystone-SDA

11.02.2026, 13:20

11.02.2026, 13:36

Wie der Klub mitteilte, wechselt der 33-jährige Mittelfeldspieler vom österreichischen Bundesligisten LASK nach Zürich und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Berisha, der in Norwegen aufwuchs, debütierte als 16-Jähriger bei Viking Stavanger und gewann mit Salzburg fünf Meistertitel sowie vier Cups. Mit Lazio Rom holte er 2019 den italienischen Cup. Berisha bestritt zunächst 20 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Norwegen, bevor er sich im August 2016 entschied, für den Kosovo aufzulaufen, für den er bislang zu 52 Länderspieleinsätzen kam und vier Tore erzielte.

Meistgelesen

Diese Fake-Mail räumt dein Konto leer
Snowboard-Star fällt auf Kopf und bleibt regungslos liegen
Von Allmen schafft den Gold-Hattrick – Bronze für Odermatt
Odermatt: «Das Ziel war Gold, aber eine Medaille muss man einfach nehmen»
Peter Spuhler umging mit Chalet in St. Moritz Steuern

Videos aus dem Ressort

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Nach dem dritten Olympiasieg von Franjo von Allmen bleibt auch unserem Experten nur das Staunen. Michael von Grünigen versucht die Leistung einzuordnen.

11.02.2026

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Mike von Grünigen blickt mit blue Sport auf den Super-G bei Olympia. Für den früheren Riesenslalom-Star bleibt Odermatt trotz der Enttäuschung in der Abfahrt der Top-Favorit im Super-G.

09.02.2026

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

11.02.2026

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Wir wollen da gemeinsam rauskommen». FCL-Sportchef Meyer stärkt Trainer Frick den Rücken

«Wir wollen da gemeinsam rauskommen»FCL-Sportchef Meyer stärkt Trainer Frick den Rücken

Super League am Mittwoch. YB mit schönen Erinnerungen an St. Gallen ++ Kantonsderby in Zürich

Super League am MittwochYB mit schönen Erinnerungen an St. Gallen ++ Kantonsderby in Zürich

Highlights im Video. Ottiger schiesst Luzern im 7-Tore-Spektakel gegen GC zum Sieg

Highlights im VideoOttiger schiesst Luzern im 7-Tore-Spektakel gegen GC zum Sieg

Super League. Nvendo wechselt vom FCZ zu Xamax ++ Lugano holt brasilianischen Verteidiger

Super LeagueNvendo wechselt vom FCZ zu Xamax ++ Lugano holt brasilianischen Verteidiger

Österreichisches Talent. Thun holt Stürmer Furkan Dursun

Österreichisches TalentThun holt Stürmer Furkan Dursun