Valon Berisha beim Torjubel im Jahr 2018 im Dress von Salzburg. Bild: Keystone

Der FC Zürich verpflichtet den kosovarischen Nationalspieler Valon Berisha per sofort.

Keystone-SDA SDA

Wie der Klub mitteilte, wechselt der 33-jährige Mittelfeldspieler vom österreichischen Bundesligisten LASK nach Zürich und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr.

Berisha, der in Norwegen aufwuchs, debütierte als 16-Jähriger bei Viking Stavanger und gewann mit Salzburg fünf Meistertitel sowie vier Cups. Mit Lazio Rom holte er 2019 den italienischen Cup. Berisha bestritt zunächst 20 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Norwegen, bevor er sich im August 2016 entschied, für den Kosovo aufzulaufen, für den er bislang zu 52 Länderspieleinsätzen kam und vier Tore erzielte.