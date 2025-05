Der FC Zürich hat den Nachfolger von Ricardo Moniz gefunden. Mitchell van der Gaag übernimmt den Posten als Cheftrainer des FCZ.

Mitchell van der Gaag hat beim FCZ einen Zweijahresvertrag bis 2027 unterschrieben. Der 53-jährige Niederländer war langjähriger Assistent von Erik ten Hag bei Ajax Amsterdam und bei Manchester United. Da arbeitete er unter anderem mit Weltstars wie Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes und Christian Eriksen zusammen.

Er startete seine Karriere als Trainer im Januar 2008 in Portugal bei der zweiten Mannschaft von CS Maritimo. Beim gleichen Klub wurde er im September 2009 zum Chefcoach des ersten Teams befördert. Die nächste Anstellung fand Van der Gaag ebenfalls in Portugal. Mit Belenenses schaffte er in der Saison 2012/13 den Aufstieg in die höchste nationale Liga. Später arbeitete er als Trainer auf Zypern bei Ermis Aradippou und in seiner Heimat bei Eindhoven, bei Excelsior Rotterdam, bei NAC Breda und bei der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam.

Der FCZ kriegt seinen Wunschkandidat

«Mitchell war unser absoluter Wunschkandidat! Wir sind deshalb sehr glücklich, dass wir einen derart erfahrenen und kompetenten Cheftrainer verpflichten konnten, der unseren eingeschlagenen Weg weiterführen kann», wird FCZ-Präsident Ancillo Canepa auf der Webseite der Zürcher zitiert. Van der Gaag sagt: «Das Ziel ist klar, wir wollen in die Top-6 kommen und um die europäischen Plätze spielen. Vor wenigen Jahren wurde der FCZ Schweizer Meister, also ist alles möglich.»

Ricardo Moniz musste den Posten nach einer enttäuschend verlaufenen Saison und nach nur 13 Monaten Zusammenarbeit räumen. Der FC Zürich schloss die Meisterschaft in der Super League als Erster der Relegation Group auf Platz 7 ab. Die Trennung hatte die Chefetage des Vereins Anfang der Woche kommuniziert.