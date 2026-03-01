  1. Privatkunden
Winti hadert, St.Gallen feiert VAR-Drama in der Nachspielzeit sorgt für Diskussionen

Syl Battistuzzi

1.3.2026

St.Gallen – Winterthur 2:1

St.Gallen – Winterthur 2:1

Super League | 27. Runde | Saison 25/26

28.02.2026

Drei VAR-Interventionen, hitzige Diskussionen und ein spätes Handspiel: St.Gallen dreht gegen Winterthur die Partie und siegt 2:1. Während die Ostschweizer jubeln, hadern die Gäste – die Debatte um die Eingriffsschwelle des Videoschiedsrichters steht im Fokus. 

Syl Battistuzzi

01.03.2026, 07:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Winterthur geht im Kybunpark durch Pajtim Kasami in Führung, doch St.Gallen dreht die Partie in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg.
  • Ein umstrittener Handspiel-Penalty nach VAR-Eingriff entscheidet das Spiel.
  • Zum VAR-Drama und den strittigen Entscheiden wollen sich die FCW-Exponenten nicht gross öffentlich äussern. 
Mehr anzeigen

Der Start des Tabellenletzten gelingt im Kybunpark nach Wunsch: Pajtim Kasami bringt Winterthur nach 21 Minuten in Führung. Danach rennen die St.Galler vergebens auf das Tor von Stefanos Kapino an. Doch in der 38. Minute meldet sich der VAR zum ersten Mal. FCW-Profi Lukas Mühl hält Alessandro Vogt am Trikot, der FCSG-Stürmer fällt. War das wirklich eine klare Fehlentscheidung? Schiedsrichterin Désirée Blanco zeigt jedenfalls nach Sichtung der Bilder auf den Punkt.

Boukhalfa verschiesst umstrittenen VAR-Penalty für St.Gallen

Boukhalfa verschiesst umstrittenen VAR-Penalty für St.Gallen

28.02.2026

Carlo Boukhalfa läuft zum Strafstoss an, doch Kapino pariert. Für den Deutschen ist es bereits der zweite Penalty-Fehlversuch in Folge, nachdem er zuvor alle fünf Penaltys für den FCSG verwandelte. Der Grieche aus den Reihen der Winterthurer hat nun vier Elfmeter zunichte gemacht. So gehen die Gäste mit einer 1:0-Führung in die Pause.

Vogt zuerst im VAR-Pech ...

Auch in der zweiten Halbzeit ändert sich das Bild nicht. St.Gallen drückt auf den Ausgleich, doch Winti wehrt sich mit allen Mitteln. In der 70. Minute scheint der Bann endlich gebrochen, nachdem sich Vogt nach einer Flanke zwischen zwei Verteidigern in den Ball reinwirft. Mit vollem Körpereinsatz düpiert er die Abwehrspieler und Torwart zum 1:1. Doch wieder meldet sich Volketswil – Vogt hat in der unübersichtlichen Situation den Ball leicht mit dem Arm touchiert. Blanco annuliert den Treffer.

Erneut meldet sich der VAR: St.Galler Ausgleich aberkannt

Erneut meldet sich der VAR: St.Galler Ausgleich aberkannt

28.02.2026

Sieben Minuten später ist aber das 1:1 Tatsache. Vogt hämmert einen Abpraller souverän ins Netz. Dieses Mal hat auch der VAR nichts mehr zu beklagen.

... und dann im VAR-Glück

Chima Okoroji schlägt kurz vor Ende der regulären Spielzeit eine Flanke in den Sechzehner, in der Luft liefern sich Luca Zuffi und Vogt einen Zweikampf, am Ende kann sich Kapino den Ball sichern. Aber war da was? Fast alle St.Galler plädieren auf Handspiel von Zuffi, doch die Pfeife von Blanco bleibt stumm – bis sich der VAR erneut meldet und die Schiedsrichterin zum dritten Mal an diesem Abend an den Bildschirm bittet.

VAR-Drama in der Nachspielzeit: Vogt schiesst St.Gallen vom Punkt zum Sieg

VAR-Drama in der Nachspielzeit: Vogt schiesst St.Gallen vom Punkt zum Sieg

28.02.2026

Wieder Elfmeter für die St.Galler, wieder ein harter Entscheid gegen die Gäste! Nun darf Vogt den Penalty treten. Der 21-jährige Angreifer schiesst den Ball zwar scharf, aber nicht präzise – Kapino ahnt die Ecke. Zum Glück für den Schützen kann der FCW-Goalie den Schuss dieses Mal nicht richtig abwehren – 2:1 für den FCSG. 

Zuffi von hinten gestossen?

«Live war es für mich ein klares Handspiel», meint Lukas Görtler im Interview mit blue Sport.«Ich sehe, wie Luca Zuffi die Hand da oben hat und den Ball mit der Hand spielt. Ich habe dann mit Zuffi geredet. Er meinte, er spiele den Ball schon mit der Hand, aber er kriege einen Stoss von hinten», erläutert der FCSG-Captain. 

Görtler, ein erklärter VAR-Gegner, ergänzt: «Ich bin es gewohnt, dass der Videoschiri nur eingreift, wenn es auch ganz, ganz klar falsch ist. Das machen wir ja in der Schweiz so», findet der 31-Jährige spitzbübisch.

Görtler: «Live für mich klarer Elfmeter»

Görtler: «Live für mich klarer Elfmeter»

28.02.2026

Weniger locker kann FCW-Coach Patrick Rahmen den Ausgang der Partie nehmen. «Es ist halt bitter, das passt ein bisschen in die Situation rein», sagt er zur entscheidenden Szene in der Nachspielzeit. 

Dennoch wolle er die Sachen «nicht bewerten». «Natürlich habe ich da meine Meinung, aber die teile ich dann denen mit, die es direkt betrifft» , hält Rahmen fest.

Auch sein Schützling Roman Buess will «nicht gross über die Schiris reden». «Wenn ich schon sehe, wie der erste Penalty zustande kommt ... Puah. Es ist glaubs besser, wenn ich heute Abend nichts sage», betont der Stürmer. 

Im Studio bei blue Sport nimmt Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner den Videoschiedsrichter in Schutz: «Der Verteidiger nimmt halt das Risiko. Er hat den Arm wirklich sehr weit oben. Es ist eine unnatürliche Körperhaltung und der Ball geht schon vor dem Zweikampf an den Arm. Regeltechnisch ist es korrekt, dass der VAR hier eingreift.»

Rahmen über VAR-Penalty in der 94. Minute: «Passt zu unserer Situation»

Rahmen über VAR-Penalty in der 94. Minute: «Passt zu unserer Situation»

28.02.2026

