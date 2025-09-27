So will Alex Frei den VAR-Ärger bremsen 25.09.2025

Immer wieder gerät der VAR im Schweizer Fussball ins Kreuzfeuer der Kritik. Im Heimspiel zählt Alex Frei auf, wie man in Zukunft mehr Verständnis für die umstrittenen Entscheide schaffen könnte.

Nach wie vor sorgt der VAR auf und neben den Schweizer Fussballplätzen regelmässig für hitzige Diskussionen und rote Köpfe. Jüngstes Beispiel: Winterthur-Trainer Uli Forte, der den VAR nach der Heim-Niederlage gegen Sion vor zwei Wochen im Interview mit blue Sport frontal angreift: «Herr Gianforte hat uns einmal mehr das Spiel verpfiffen! Das geht einfach nicht. Man muss eine Linie haben.»

Im Vergleich zu den Zeiten ohne VAR scheint die Erwartungshaltung bei Spielern, Trainern und Zuschauern gestiegen zu sein. Fehlentscheide oder unterschiedliche Linien stossen auf viel Unverständnis. Im Fussball-Talk Heimspiel erinnert Studiogast Martin Andermatt allerdings daran: «Es gibt Menschlichkeit hinter dem VAR, es wird noch immer von einem Menschen entschieden.» Und wo Menschen arbeiten, gehören Fehler dazu.

«Die Schiedsrichter und der VAR machen einen guten Job», findet Alex Frei und führt aus: «Der VAR ist ein super Instrument. Die Fehlentscheide haben sich unglaublich minimiert.» Nichtsdestotrotz sieht der blue Sport Experte Verbesserungspotential – und hat konkrete Vorschläge:

Alex Freis Optimierungs-Wunsch-Liste für den VAR «Ich würde die Schiedsrichter im Stadion mehr teilhaben lassen, so dass es auch der Fan hört.»

«Die Bodycam wäre was. Das macht alles transparenter und du überlegst als Spieler zweimal, ob du auf den Schiedsrichter losgehst und schreist, wenn du weisst, dass die ganze Schweiz oder zumindest die im Stadion zuschauen.»

«Ich würde den Unparteiischen eine grössere Plattform nach den Spielen geben. Ich würde es sehr begrüssen, wenn ein Schiedsrichter in nur einer Minute sich in zwei, drei Situationen erklären könnte, warum er so gepfiffen hat.»

Frühere Fussballer und heutige Experten für einen Austausch in den VAR-Raum einladen: «Vielleicht einmal in einem VAR-Raum begleitend dabei sein, um die Abläufe zu sehen und das nach aussen transportieren zu können – und dann vielleicht trotzdem hin und wieder sagen dürfen, wie es aus eigener Erfahrung ist. Denn wenn du selbst Fussball gespielt hast, verstehst du gewisse Dinge anders als das Regelbuch.» Mehr anzeigen

