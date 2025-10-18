  1. Privatkunden
Lobeshymne auf Thun-Trainer Varela schwärmt für Lustrinelli: «Ich muss Mauro gratulieren»

Tobias Benz

18.10.2025

blue Sport Experte Varela schwärmt für Lustrinelli: «Ich muss Mauro gratulieren»

blue Sport Experte Varela schwärmt für Lustrinelli: «Ich muss Mauro gratulieren»

14.10.2025

Der FC Thun mischt die Super League auf und begeistert Carlos Varela. Der blue Sport Experte zeigt sich insbesondere von Trainer Mauro Lustrinelli beeindruckt.

Luca Betschart

18.10.2025, 12:00

18.10.2025, 12:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zu Gast im Fussball-Talk Heimspiel sprechen Trainer Mauro Lustrinelli und Sportchef Dominik Albrecht über den Höhenflug des FC Thun. 
  • Experte Carlos Varela zeigt sich im Heimspiel von der Entwicklung in den letzten Jahren beeindruckt und hat für Trainer Mauro Lustrinelli nur lobende Worte.
Mehr anzeigen

Acht Spiele, fünf Siege, nur zwei Niederlagen und die Tabellenführung – dem FC Thun ist der Auftakt in die erste Super-League-Saison nach fünf Jahren hervorragend geglückt. Für Carlos Varela ist das aber alles andere als ein Zufall. «Sie dürfen träumen. Das ist nicht ein Aufsteiger, der mit Glück und Schiri-Entscheiden 16 Punkte hat, wenn du die Matches siehst und die Reaktion in St.Gallen nach zwei Niederlagen», unterstreicht der blue Sport Experte.

«Unglaublich geil». Coach Lustrinelli erklärt: Das steckt hinter dem Thuner Höhenflug

«Unglaublich geil»Coach Lustrinelli erklärt: Das steckt hinter dem Thuner Höhenflug

Thun habe in junger Vergangenheit sehr gute Arbeit verrichtet. «Sie haben seit zwei, drei Jahren viel richtig gemacht. Das ist jetzt die Belohnung. Jetzt ist kein Neustart. Die Mannschaft blieb fast gleich, das ist alles bewusst», so Varela. «Jeder Fussball-Fan ist Fan einer solchen Philosophie. Keine Krise, keine Panik. Das macht mich stolz auf den FC Thun.»

Von Aufstiegstrainer Mauro Lustrinelli ist Varela besonders beeindruckt. Er habe die Mannschaft perfekt an die Super League herangeführt. «Ich muss Mauro gratulieren», sagt Varela und erklärt: «Bis jetzt macht Thun keine dummen Fehler. Das liegt automatisch am Trainer, der kapiert hat, was man in der Challenge League noch tun konnte und jetzt nicht mehr.»

FC Thun - Servette FC
FC Thun - Servette FC

Sa 18.10. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - Servette FC

Mit tv.blue.ch mieten

Der Fussball-Talk Heimspiel in voller Länge

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

20-Jahre-Jubiläum: Das Wunder von Thun

Vor 20 Jahren mischte der FC Thun die Champions League auf! Der Thuner Champions-League-Held Mauro Lustrinelli, Thun-Sportchef Dominik Albrecht, Carlos Varela und Stefan Eggli über den grossen Thuner Höhenflug 2005 und den aktuellen Erfolg im 2025.

14.10.2025

