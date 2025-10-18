blue Sport Experte Varela schwärmt für Lustrinelli: «Ich muss Mauro gratulieren» 14.10.2025

Der FC Thun mischt die Super League auf und begeistert Carlos Varela. Der blue Sport Experte zeigt sich insbesondere von Trainer Mauro Lustrinelli beeindruckt.

Acht Spiele, fünf Siege, nur zwei Niederlagen und die Tabellenführung – dem FC Thun ist der Auftakt in die erste Super-League-Saison nach fünf Jahren hervorragend geglückt. Für Carlos Varela ist das aber alles andere als ein Zufall. «Sie dürfen träumen. Das ist nicht ein Aufsteiger, der mit Glück und Schiri-Entscheiden 16 Punkte hat, wenn du die Matches siehst und die Reaktion in St.Gallen nach zwei Niederlagen», unterstreicht der blue Sport Experte.

Thun habe in junger Vergangenheit sehr gute Arbeit verrichtet. «Sie haben seit zwei, drei Jahren viel richtig gemacht. Das ist jetzt die Belohnung. Jetzt ist kein Neustart. Die Mannschaft blieb fast gleich, das ist alles bewusst», so Varela. «Jeder Fussball-Fan ist Fan einer solchen Philosophie. Keine Krise, keine Panik. Das macht mich stolz auf den FC Thun.»

Von Aufstiegstrainer Mauro Lustrinelli ist Varela besonders beeindruckt. Er habe die Mannschaft perfekt an die Super League herangeführt. «Ich muss Mauro gratulieren», sagt Varela und erklärt: «Bis jetzt macht Thun keine dummen Fehler. Das liegt automatisch am Trainer, der kapiert hat, was man in der Challenge League noch tun konnte und jetzt nicht mehr.»

