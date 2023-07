«Ich kann aber verstehen, dass einige (Fans) zum jetzigen Zeitpunkt das Gefühl haben, es könnte eine schwierige Saison werden», sagt FCB-Routinier Fabian Frei im Vorfeld der Partie in einem Interview. «Wenn wir so spielen, werden wir gegen alle Teams Mühe haben.»

Trotzdem mache er sich keine grossen Sorgen, «denn ich sehe die Arbeit, die wir in den Trainings investieren. Ich habe volles Vertrauen in meine Mitspieler, den Trainer, aber auch in Dave (Degen, Präsident) und in Heiko (Vogel, Sportchef). Sie wissen, was es braucht, um erfolgreich zu sein», so Frei. Hier geht's zum kompletten Interview.