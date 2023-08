Mario Balotelli vergnügt sich derzeit lieber in Venedig als mit dem FC Sion zu trainieren. Imago

Während Mario Balotelli durch die Kanäle von Venedig gondelt, arbeitet Sion-Präsident Christian Constantin weiter mit Hochdruck an einem Verkauf des Skandal-Stürmers. Ein Wechsel nach Saudi-Arabien steht im Raum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sion-Präsident Christian Constantin arbeitet intensiv an einem Verkauf des Skandal-Stürmers Mario Balotelli, wobei ein Wechsel nach Saudi-Arabien im Gespräch ist.

Balotelli wurde kürzlich in Venedig gesehen, wo er sich mit einer Begleitung vergnügte und Sehenswürdigkeiten besuchte.

Trotz seiner Abwesenheit im Wallis soll sich Balotelli auf einen möglichen Verkauf vorbereiten, indem er ein individuelles Spezialtraining absolviert. Mehr anzeigen

Am Freitagabend wird in der Challenge League bereits die vierte Runde ausgetragen. Gegen Wil kämpft Sion im direkten Duell um die Tabellenspitze. Ob die Affiche für Mario Balotelli spannend genug ist, sich dann wieder mal blicken zu lassen?

Zuletzt vergnügte sich der frühere italienische Nati-Spieler auf jeden Fall lieber in Venedig. Dort wurde er von italienischen Paparazzi in Begleitung einer Blondine gesichtet. Die beiden bewunderten die Sehenswürdigkeiten und entspannten sich bei einer Gondelfahrt durch die Stadt. Das Paar wurde händchenhaltend und sich umarmend fotografiert, «Balo» zudem mit einer E-Zigarette in der Hand.

Die italienische Wochenzeitung berichtet, dass der Fussballer und seine Partnerin die Nacht in der Lagunenstadt verbrachten, in einem Luxusrestaurant zu Mittag assen und anschliessend in einem Juweliergeschäft einkauften.

Mario Balotelli a Venezia con la nuova fidanzata: ecco chi è #mariobalotelli #9agosto https://t.co/ABANI0qgsX — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 9, 2023

Gespräche sollen anstehen

Selbst wenn Balotelli also nicht im Wallis weilt, lässt er keinen Skandal aus. Christian Constantin hat davon schon länger genug und arbeitet deshalb mit Hochdruck an einem Verkauf des Stürmers. Bei einem Spieler, der jährlich auch noch rund drei Millionen verschlingt, ist das nicht weiter verwunderlich.

Inzwischen soll Constantin auch einen potenziellen Käufer in Aussicht haben. Es gab Kontakte in die Türkei und nach Saudi-Arabien. «Ich habe am Wochenende mit einem saudischen Klub gesprochen, der mit Mario persönlich reden will. Ich habe mein Okay gegeben», wird der Sion-Präsident von «blick.ch» zitiert.

Bis es konkretere Details zu einem Verkauf gibt, hält sich Balotelli weiterhin im Wallis fit. «Für Mario beginnt ein individuelles Spezialtraining, um ihn in einen verkaufsfähigen Zustand zu bringen. Damit er seinem Job so nachgehen kann, wie ein Profi das sollte. Ein Zustand, den er bei uns nie erreicht hat», so Constantin.

Im Kader steht Balotelli aktuell nicht. Und wird wohl auch nicht zurückkehren, auch wenn Constantin meint, im Fussball solle man «niemals nie» sagen.