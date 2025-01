FCB-Trainer Fabio Celestini hat Verstärkung bekommen. Keystone

Der FC Basel sichert sich den ersten Neuzugang in der laufenden Transferphase.

Keystone-SDA, obe, sda SDA

Der Zweite der Super League verpflichtete den nigerianischen Flügelstürmer Philip Otele vorerst bis Sommer leihweise, wie der FCB in einer Mitteilung bekannt gab.

Otele stösst von Al-Wahda in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Super League. Der 25-Jährige empfahl sich letzte Saison beim rumänischen Ligazweiten Cluj mit 18 Toren und 8 Assists für den Wechsel in die lukrativere Meisterschaft im Nahen Osten. Dort lief es ihm aber nicht wie gewünscht, sodass der leihweise Wechsel nach Basel zustande kommen konnte. Die bereits im letzten Sommer an ihm interessierten Basler besitzen eine Kaufoption für eine definitive Übernahme.

«Philip Otele ist ein sehr explosiver Spieler, der mit seiner Physis nochmals ein weiteres interessantes Element in unser Offensivspiel bringt», lässt sich FCB-Sportdirektor Daniel Stucki in der Mitteilung zitieren. «Er ist eine tolle Alternative für den Flügel oder den Sturm.»

Der FC Basel stellte mit 40 Toren die erfolgreichste Offensive der Super League vor der Winterpause, die an diesem Wochenende endet. In den zweiten Saisonteil startet das Team von Fabio Celestini am Sonntag mit dem Spitzenspiel beim Leader Lugano.