Ein Fan des FC Basel verletzte sich nach dem Cupfinal am Sonntag bei einem Unfall schwer. KEYSTONE

Der FC Basel hat ein Update zum Gesundheitszustand des schwer verletzten Fans gegeben, der nach dem Cupfinal am Sonntag in Bern am Bahnhof Wankdorf verunfallte.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Wie der FCB am Dienstag mitteilt, befindet sich der verunfallte Fan mittlerweile in stabilem Zustand. Auf X veröffentlicht der Verein in Absprache mit dem Betroffenen und dessen Familie ein Update.

«Wir sind sehr erleichtert, dass sich der Fan mittlerweile in einem stabilen Zustand befindet», heisst es in dem Statement. «Beim Unfall verlor er tragischerweise ein Bein, hinzu kommen weitere schwere – jedoch zum Glück heilbare – Verletzungen.»

Weiter schreibt der FCB: «Wir schicken dir viel Kraft für deinen Weg zurück und sind in Gedanken bei dir sowie deiner Familie. Schon heute freuen wir uns darauf, dich möglichst bald wieder im Joggeli begrüssen zu dürfen. Alli zämme, immer witer.»