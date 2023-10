Viel Lob und ein Satz mit Kultstatus – «Er will nur das Beste für den FC Basel»

Degen: «Mussten die Blutung stoppen» David Degen gibt im Fussball-Talk Heimspiel Einblick in die Strategie des FC Basel. 11.10.2023

Im Fussball-Talk Heimspiel liefert Präsident David Degen Antworten auf dringende Fragen rund um die Krise beim FC Basel – und kann mit dem Auftritt bei vielen Social-Media-Usern punkten. Die Reaktionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen David Degen erhält für seinen Besuch im Fussball-Talk Heimspiel Anerkennung und kann mit dem Auftritt viele Social-Media-User überzeugen.

Eine Aussage des 40-Jährigen geniesst schon jetzt Kult-Status.

Vor allem bezüglich der Strategie kann der FCB-Präsident die Zweifel einiger Zuschauer beseitigen oder zumindest vermindern. Mehr anzeigen

David Degen stellt sich im Fussball-Talk Heimspiel von blue Sport am Mittwoch unter anderem den kritischen Anmerkungen und heiklen Fragen von Rolf Fringer, Andreas Böni und Moderator Stefan Eggli. Allein die Bereitschaft, in so einer schwierigen Phase Red und Antwort zu stehen, wird dem FCB-Präsidenten von Fans und Beobachtern hoch angerechnet.

Das beweisen die Rückmeldungen in den sozialen Netzwerken. «Zumindest stellt er sich hin. Das hat Respekt verdient» oder «Chapeau, dass du das trotz schlafloser Nächte traust», heisst es etwa in Kommentaren auf der Youtube-Seite von blue Sport.

Degen punktet aber ebenso mit aufschlussreichen Antworten, die für Aussenbetrachter Licht ins Dunkel bringen – insbesondere was die Strategie des FCB angeht. Und seine Aussage «Ich weiss nicht, wer mehr skin in the game beim FC Basel hat als ich» geniesst in den sozialen Netzwerken jetzt schon Kult-Status. Die Reaktionen:

„Ich weiss nicht, wer mehr skin in the game hat als ich.“



Zum Sendung mit Basel-Präsident David Degen: https://t.co/6ar8XJYT7S pic.twitter.com/Sty13GuJOq — Andreas Böni (@AndreasBoeni) October 12, 2023

David Degen: Ich weis nicht wer mehr skin in the game hat beim FCB als ich! #rotblaulive



Stimmt, er rettete ausserdem den FCB vor ausländischer Übernahme! — FCBasel News (@insidefcBasel) October 11, 2023

Degen will nur das Beste für den FCB, das spürt man, leider fehlen gute Leute um ihn. #rotblaulive — lpforlive89 (@lpforlive89) October 11, 2023

Ich muss sagen, Degen hat echt Eier sich hier hin zu setzen. Man kann sagen, was man will, aber das verdient einfach Respekt. #rotblaulive — rotblauesbasel (@rotblauesbasel) October 11, 2023

Sehr starkes Interview von David Degen. Ich fühle mich bestätigt: Degen ist nach wie vor der richtige Mann!



War echt eine super Runde!#rotblaulive — Micha Schwarzenbach (@micharrb) October 11, 2023

Der Auftritt von David Degen war überfällig und gelungen, wie ich finde. Idealerweise gäbe es sowas häufiger, gerade in Krisenzeiten. Denn der Grossteil der Unruhe die beim FCB herrscht, wird durch undurchsichtige Kommunikation der Führungsetage geschürt. 1/4#rotblaulive — Simu1893 (@simoninski) October 12, 2023

Die Vereinsstrategie von Degen und Co. stimmt. Wer ein strukturelles Defizit von 35 Mio. CHF übernimmt, muss zuerst für gesunde Beine kommen.



Ich wünschte mir, die Weitsicht und Geduld würde auch für das sportliche Geschäft gelten.https://t.co/gyyH9QkwuA#rotblaulive — Joël Müller (@Leosch_97) October 11, 2023

Grundsätzlich stimmt mich der Auftritt von Degen bei blue positiv. Was ich aber wirklich nicht verstehe, warum hält er so an Vogel? Und warum sucht man keinen Trainer oder dann Sportchef? Weil mit Vogel wirds max. als Trainer weitergehen können. #rotblaulive — Dr Bärner Bebbi (@DrBaernerBebbi) October 11, 2023

Das war ziemlich gut von DD. Er hat bei mir einige Punkte gutgemacht. Hinter HV bleibt für mich ein Fragezeichen. Wie seht ihr das? #rotblaulive — Lea Meister (@meister_lea) October 11, 2023

Dazu: Wer wirklich glaubt, Degen ist auf Geld aus, hat echt keine Ahnung. #rotblaulive — rotblauesbasel (@rotblauesbasel) October 11, 2023

Habe den Eindruck, Dave ist gestern insgesamt gut angekommen (sicher so gut, wie er unter derartigem Druck ankommen kann).



Und jene, die ihn um jeden Preis kritisieren wollen, suchen und finden die lächerlichsten Körner wie einzelne Wörter, die ihnen nicht passen... #rotblaulive — Birnweich Basler (@bireweich1893) October 12, 2023

Ich finde, Dave schlägt sich souverän. Ich vertraue weiterhin in die Strategie. Hauptsache der Verein überlebt. Wir müssen uns nur bewusst sein, dass wir in den nächsten Jahren keine Titel gewinnen. Ich hoffe einfach, dass wir bald wieder oben mitspielen können. #rotblaulive — Franco Ehrat (@FrancoEhrat) October 11, 2023

Sehr starkes Interview von DD. Ich hoffe das es in Zukunft mehr solche Interviews gibt. Auch wenn ich in den letzten Tage Zweifel hatte glaube ich wieder an ihn. Bei Heiko braucht es noch einen Moment obwohl ich auch bei ihm finde das er die beste Lösung Momentan ist #rotblaulive — Sergeant Alpollo (@Alp0llo) October 11, 2023

Dangge fürs aanestoh, inere nid eifache Rundi, 50min lang, zumne heisse Zytpunggt, Dave 🔥💪 #rotblaulive https://t.co/BwCwyXRPZm — Birnweich Basler (@bireweich1893) October 11, 2023

Schlechter, wirrer Auftritt von DD im Heimspiel. Selbstkritik sieht ganz anders aus. Dazu respektloses Verhalten gegenüber Schultz. #rotblaulive — Silvinho (@Gundelianer) October 11, 2023

Ausser Ausreden und anderen die schuld geben bleibt nicht viel übrig. Schwacher Auftritt von Degen #rotblaulive — Siiuuuuuu (@591efcd25c62418) October 11, 2023

Degen kommt mir zu positiv weg.

Verstehe nicht, wie man ihn so hochjubeln kann#rotblaulive — Thomas die Lokomotive (@thomasdieLoko) October 11, 2023

Der FCB leidet unter einem strukturellen DAVEizit. #rotblaulive — Sascha Török (@saschatorok) October 11, 2023

