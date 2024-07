Viele Fragezeichen bei YB ++ Winti im Siegesrausch ++ FCZ wie eine ausgepresste Zitrone

Filip Ugrinic (links) und Kastriot Imeri wollen mit YB den nächsten Meistertitel einfahren. Keystone

Nach der EM ist vor der Super League. Ab Samstag wird in der höchsten Schweizer Liga wieder um Punkte gekämpft. Hier erfährst du, wie sich die Mannschaften in der Vorbereitung präsentiert haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag beginnt die Super-League-Saison 2024/25.

Hier erfährst du, wie sich die zwölf Teams der höchsten Schweizer Liga in den Testspielen präsentiert haben.

Viele Fragezeichen bei Meister YB

Bei YB passt in den Testspielen noch nicht alles zusammen. Am Samstag bestreitet der Meister gleich zwei Testspiele, wobei der erste Anzug gegen Aarau dank eines Elfmetertors von Silvère Ganvoula 1:0 gewinnt. Der zweite Anzug dagegen geht gegen Wil 1:3 unter. Patrick Rahmen muss in den letzten Tagen vor dem Saisonstart noch einige Dinge justieren, ansonsten droht bei seiner Pflichtspielpremiere als YB-Coach eine Pleite.

Testspiele 28. Juni: Young Boys – FC Thun 0:2 (45 Minuten)

28. Juni: Young Boys – FC Breitenrain 2:1 (45 Minuten)

02. Juli: Young Boys – Xamax 4:0

06. Juli: Young Boys – KVC Westerlo (Bel) 0:1

10. Juli: Young Boys – Kryvbas Kryvyi Rig (Ukr) 2:2

13. Juli: Young Boys – FC Aarau 1:0

13. Juli: Young Boys – FC Wil 1:3 Mehr anzeigen

Lugano setzt gegen Parma ein Ausrufezeichen

Vizemeister Lugano sendet mit dem 3:1-Testspielsieg gegen Serie-A-Aufsteiger Parma ein Signal an die Konkurrenz. In guter Form befindet sich der 24-jährige Argentinier Ignacio Aliseda, der in drei von vier Spielen trifft.

Testspiele 29. Juni: FC Lugano – FC Stade Nyonnais 2:0

03. Juli: FC Lugano – AC Bellinzona 5:1

06. Juli: FC Lugano – FC Aarau 0:1

13. Juli: FC Lugano – Parma 3:1

17. Juli: FC Lugano – Inter Mailand Mehr anzeigen

Servette verliert letzten Test

Bei Servette steht mit Thomas Häberli ein neuer Mann an der Seitenlinie. Die ersten beiden Testspiele unter dem 50-Jährigen enden siegreich, die Generalprobe gegen Challenge-League-Aufstseiger Étoile Carouge geht aber in die Hose. Servette muss am Sonntag auswärts bei Luzern antreten, drei Tage später folgt ein Heimspiel gegen Meister YB.

Testspiele 06. Juli: AS Monaco – Servette 0:1

09. Juli: Servette – KVC Westerlo 3:2

12. Juli: Servette – Étoile Carouge 1:2 Mehr anzeigen

Hat der FCZ schon wieder genug Saft im Tank?

Zum Abschluss des Trainingslagers spielt der FC Zürich in Benningen im Allgäu zwei Partien über je 90 Minuten gegen den 1. FC Magdeburg. Der erste Test, in dem die vermeintlich stärkeren Spieler ran dürfen, geht mit 0:4 verloren. «Wir sind ein Team, das gewinnen will, das ist eine riesen Enttäuschung», sagt FCZ-Coach Ricardo Moniz nach dem Spiel. Allerdings lässt ihn die Pleite nicht ratlos zurück: «Wir haben natürlich knallhart trainiert.» Die Spieler hätten sie wie Zitronen ausgepresst, so der 60-jährige Niederländer. Die zweite Partie an diesem Tag gegen den gleichen Gegner endet dann mit einem versöhnlichen 1:1.

Testspiele 15. Juni: FC Dietikon – FC Zürich 0:2 (45 Minuten)

15. Juni: FC Regensdorf – FC Zürich 0:2 (45 Minuten)

22. Juni: FC Zürich – FC Wil 5:4 (2 x 60 Minuten)

06. Juli: FC Thun – FC Zürich 0:0

12. Juli: FC Magdeburg – FC Zürich 4:0

12. Juli: FC Magdeburg – FC Zürich 1:1 Mehr anzeigen

Durchzogene Bilanz beim FC St.Gallen

Der FC St.Gallen startet zum ersten Mal seit 2018 nicht mit Peter Zeidler als Trainer in eine Super-League-Saison. Neu steht Enrico Maassen an der Seitenlinie, von dem man sich einen ähnlich attraktiven Fussball erhofft. In den Testspielen hinterlässt der FCSG noch keinen unwiderstehlichen Eindruck.

Testspiele 22. Juni: FC Kreuzlingen – FC St.Gallen 0:9

26. Juni: FC St.Gallen – Ludogorets (Bul) 0:2

30. Juni: FC St.Gallen – Universitatea Craiova (Rou) 2:1

06. Juli: Rapperswil-Jona – FC St.Gallen 3:1

13. Juli: FC Vaduz – FC St.Gallen 0:1 Mehr anzeigen

Winterthur tankt ganz viel Selbstvertrauen

Sechs Testspiele, sechs Siege und das bei einem Torverhältnis von 18:3 – der FC Winterthur hinterlässt in der Vorbereitung einen starken Eindruck. In den letzten vier Partien lässt das neu vom vormaligen Assistenztrainer Ognjen Zarić gecoachte Team keinen Gegentreffer zu. Zumindest an Selbstvertrauen dürfte es den Spielern des FC Winterthur nicht fehlen.

Testspiele 25. Juni: FC Winterthur – FC Baden 4:1

28. Juni: FC Winterthur – Rapperswil-Jona 3:2

02. Juli: FC Winterthur – Eintracht Braunschweig 1:0

05. Juli: FC Winterthur – FC Kufstein 4:0

10. Juli: FC Winterthur – SC YF Juventus 5:0 (4x30 Minuten)

13. Juli: FC Winterthur – SC Austria Lustenau 1:0 Mehr anzeigen

Luzern hinterlässt einen soliden Eindruck

Luzern spielt zum Abschluss der Vorbereitung gegen den deutschen Vize-Meister Stuttgart 0:0. Zugegebenermassen hat die Mannschaft wenig mit jener zu tun, die in der letzten Saison in der Bundesliga für Furore sorgte. Das Team von Mario Frick hat keines der vier Testspiele verloren und scheint bereit zu sein für die neue Saison.

Testspiele 29. Juni: FC Luzern – SCR Altach 2:1

05. Juli: FC Luzern – FC Schaffhausen 1:1

10. Juli: SC Cham – FC Luzern 0:2

13. Juli: FC Luzern – VfB Stuttgart 0:0 Mehr anzeigen

Basel macht einen gefestigten Eindruck

Der FC Basel brennt nach einer Katastrophen-Saison (Platz 8 in der Endtabelle) auf Wiedergutmachung. Und die Vorzeichen stehen nicht schlecht, hat doch Fabio Celestini die Mannschaft bereits Ende letzter Saison wieder aufgepäppelt. Im letzten der vier Testspiele (2 Siege, 2 Remis) erzielt der unverwüstliche Fabian Frei das einzige FCB-Tor.

Testspiele 05. Juli: FC Basel – Eintracht Braunschweig 1:1

06. Juli: FC Basel - KS Gornik Zabrze (Pol) 2:1

10. Juli: FC Basel – AC Bellinzona 4:0

13. Juli: FC Basel – SSV Ulm 1846 1:1 Mehr anzeigen

Yverdon versagt bei Generalprobe

Zum Abschluss der Vorbereitung kassiert Yverdon eine deftige 1:4-Schlappe gegen Aufsteiger Sion. Ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt oder ein Vorbote auf das, was Yverdon in der kommenden Saison erwartet?

Testspiele 03. Juli: Yverdon Sport – SAFP 2:1

06. Juli: FC Thun – Yverdon Sport 0:1

10. Juli: Grand-Saconnex – Yverdon Sport 2:2

13. Juli: FC Sion – Yverdon Sport 4:1 Mehr anzeigen

Lausanne-Sport defensiv anfällig

Lausanne-Sport kassiert in den ersten vier Testspielen neun Gegentore, das sind doch einige zu viel. Zum Abschluss holt das Team von Ludovic Magnin aber einen 3:0-Sieg gegen Challenge-Ligist Xamax. Zum Auftakt gegen Basel wird sich wohl zeigen, wie stabil die Abwehr wirklich ist.

Testspiele 22. Juni: Lausanne-Sport – Lausanne-Ouchy 3:2

5. Juli: Lausanne-Sport – Etoile Carouge 1:2

5. Juli: Lausanne-Sport – Braga 1:3

10. Juli: OCG Nice – Lausanne-Sport 2:2

13. Juli: Xamax – Lausanne-Sport 0:3 Mehr anzeigen

Der GC-Motor stockt noch

GC hat den Abstieg in der Barrage gegen Thun in extremis abgewendet. Unvergessen das Interview von Amir Abrashi nach dem Spiel, das zu gut ist, um es im Archiv verstauben zu lassen. Ob GC diesen Schwung in die neue Saison mitnimmt? Nach den Testspielen hat man eher den Eindruck, dass den Hoppers erneut eine schwierige Saison bevorsteht.

Ein Urschrei und grosse Emotionen – das denkwürdige Interview von GC-Captain Abrashi 31.05.2024

Testspiele 29. Juni: GC – FC Schaffhausen 1:1

5. Juli: FC Sion – GC 4:0

10. Juli: GC – Austria Lustenau 2:1

13. Juli: SCR Altach – GC 1:0 Mehr anzeigen

Mit Sion wird es nie langweilig

Sion hat in der Vorbereitung zwei Klatschen kassiert und zwei hohe Siege eingefahren. Langeweile kommt bei den Spielen des Aufsteigers nicht auf. Dass es im Wallis langweilig wird, muss man aber ohnehin nicht befürchten, dafür wird Christian Constantin schon sorgen.