Vieles ist entschieden, einiges noch offen - Gallery Die Grasshoppers haben unter Marco Schällibaum neuen Mut gefasst und können den direkten Klassenerhalt in den letzten beiden Runden der Super League tatsächlich noch schaffen Bild: Keystone Voraussetzung: GC gewinnt beide Spiele - und die Konkurenz patzt Bild: Keystone Lässt Lausanne-Sport im Derby beim bereits als Absteiger feststehenden Stade Lausanne-Ouchy Punkte liegen und gewinnt GC gegen Basel, kommt es am Dienstag zum Showdown im Stade de la Tuilière Bild: Keystone Selbst Yverdon kann noch auf den Barrage-Platz abrutschen - wenn die Waadtländer ihre Spiele gegen Luzern und in Basel verlieren, Lausanne-Sport im Derby siegt und GC beide Spiele gewinnt Bild: Keystone Winterthur hat nach vier Niederlagen in Serie und fünf Punkten Rückstand auf Zürich und St. Gallen nur noch minimale Chancen, die Saison auf einem Europacup-Platz zu beenden Bild: Keystone Servette mit Yoan Severin muss gegen die Young Boys gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher von Lugano hoffen, um die Chance auf den 2. Platz zu wahren Bild: Keystone Vieles ist entschieden, einiges noch offen - Gallery Die Grasshoppers haben unter Marco Schällibaum neuen Mut gefasst und können den direkten Klassenerhalt in den letzten beiden Runden der Super League tatsächlich noch schaffen Bild: Keystone Voraussetzung: GC gewinnt beide Spiele - und die Konkurenz patzt Bild: Keystone Lässt Lausanne-Sport im Derby beim bereits als Absteiger feststehenden Stade Lausanne-Ouchy Punkte liegen und gewinnt GC gegen Basel, kommt es am Dienstag zum Showdown im Stade de la Tuilière Bild: Keystone Selbst Yverdon kann noch auf den Barrage-Platz abrutschen - wenn die Waadtländer ihre Spiele gegen Luzern und in Basel verlieren, Lausanne-Sport im Derby siegt und GC beide Spiele gewinnt Bild: Keystone Winterthur hat nach vier Niederlagen in Serie und fünf Punkten Rückstand auf Zürich und St. Gallen nur noch minimale Chancen, die Saison auf einem Europacup-Platz zu beenden Bild: Keystone Servette mit Yoan Severin muss gegen die Young Boys gewinnen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher von Lugano hoffen, um die Chance auf den 2. Platz zu wahren Bild: Keystone

YB ist zwei Runden vor Schluss der Super League praktisch Meister. Servette (Champions-League-Qualifikation), Winterthur (Conference League) und die Grasshoppers (Klassenerhalt) dürfen noch hoffen.

SDA

«Zu tief ins Glas schauen werden wir nicht», sagte Sandro Lauper am Donnerstagabend. Ein, zwei Bier dürften aber schon den Weg in die Kehlen der YB-Spieler gefunden haben. Schliesslich ist den Bernern der zweite Meistertitel in Serie, der 17. insgesamt, nach dem 3:1-Sieg über St. Gallen nur noch theoretisch zu nehmen.

Bei noch zwei ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung der Young Boys auf den ersten Verfolger Lugano sechs Punkte. Zudem weisen die Berner ein um 19 Tore besseres Torverhältnis aus. «Theoretisch sind wir noch nicht Meister», sagte Doppeltorschütze Cedric Itten und musste dabei selbst schmunzeln. Es sehe sicher sehr gut aus. «Aber wir sind erst dann erlöst, wenn es wirklich definitiv ist.»

Holt YB am Pfingstmontag bei Servette einen Punkt oder gibt Lugano welche in Zürich ab, können die Korken in Bern respektive in Genf auch offiziell knallen.

Servette FC - BSC Young Boys Mo 20.05. 17:25 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ Servette FC - BSC Young Boys Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 7h 47min 17sek

Servette und Winterthur mit minimalen Chancen

Nur unwesentlich spannender als der Kampf um den Meistertitel gestaltet sich das Rennen um die Europacup-Plätze. Servette dürfte sich mit der 1:2-Niederlage in Zürich der letzten Chance auf Platz 2 und der damit verbundenen Champions-League-Quali beraubt haben. Die Genfer müssten am Pfingstmontag die Young Boys schlagen und fünf Tage später auch in Lugano gewinnen, um die Tessiner noch abfangen zu können.

Auch wenn Servette das bisher einzige Gastspiel in dieser Saison im Cornaredo mit 1:0 für sich entscheiden konnte, scheint in Anbetracht der momentanen Verfassung der beiden Mannschaften Lugano die deutlich besseren Karten in den Händen zu halten. Mit einem Sieg am Pfingstmontag beim FCZ ist das Team von Mattia Croci-Torti vom 2. Platz nicht mehr zu verdrängen.

FC Zürich - FC Lugano Mo 20.05. 17:25 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ FC Zürich - FC Lugano Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 7h 47min 17sek

Die Qualifikation für die Conference League so gut wie sicher haben Zürich und St. Gallen. Bei fünf Punkten Vorsprung auf Winterthur, das völlig ausser Form ist und die letzten vier Spiele allesamt verloren hat, dürfte nichts mehr anbrennen.

Schällibaum haucht GC neues Leben ein

Auch in der Abstiegsrunde schienen die Plätze bezogen. Stade Lausanne-Ouchy und die Grasshoppers belegten abgeschlagen die letzten beiden Plätzen. Die Frage schien nur, wer sich in die Barrage rettet. Dann gab GC am 10. April die Verpflichtung von Marco Schällibaum als neuen Trainer bekannt. «Wir stehen zweifellos vor einer grossen Herausforderung», sagte der 62-Jährige bei seinem Amtsantritt. «Aber ich werde die Mannschaft mit aller Kraft und Entschlossenheit anführen, um unser klares Ziel zu erreichen.»

Nun, rund einen Monat und fünf Spiele später, stehen die Grasshoppers zwar immer noch auf dem vorletzten Platz. Aber: Der direkte Abstieg ist seit vergangenem Dienstag abgewendet, Stade Lausanne-Ouchy tritt nach nur einem Jahr in der höchsten Spielklasse wieder den Weg in die Challenge League an. Zudem beträgt der Rückstand auf den rettenden 10. Platz «nur» noch vier Punkte.

Schällibaum hat die Mannschaft stabilisiert – oder um es in seinen Worten zu sagen: «Die Jungs haben begriffen, um was es geht.» Sieben Punkte holte GC aus den letzten drei Spielen. Unter Schällibaum resultierten im Durchschnitt 1,4 Punkte. Hätte der Rekordmeister diesen Schnitt während der gesamten Saison erreicht, er hätte mit über 50 Punkten gar mehr Zähler auf dem Konto als der FC Winterthur, der in der Meisterrunde spielt.

UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Basel 1893 Sa 18.05. 17:30 - 21:05 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR Grasshopper Club Zürich - FC Basel 1893 Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 7h 52min 17sek

Lausanne-Sport und Yverdon noch nicht gerettet

Um das nicht mehr für möglich gehaltene Comeback und somit den direkten Klassenerhalt zu schaffen, braucht GC in den verbleibenden zwei Spielen zwei Siege. Zudem muss die Konkurrenz mitspielen respektive schwächeln. Erfüllt GC am Samstag in Basel die Pflicht und gibt Lausanne-Sport im Derby gegen Ouchy Punkte ab, kommt es am Dienstag zum Showdown im Stade de la Tuilière.

Selbst das bereits als gerettet gegoltene Yverdon kann aufgrund der mit Abstand schlechtesten Tordifferenz der drei involvierten Mannschaften noch auf den Barrage-Platz abrutschen. Dies, wenn die Waadtländer ihre Spiele gegen Luzern und in Basel verlieren, Lausanne-Sport im Derby siegt und GC beide Spiele gewinnt.

Yverdon Sport FC - FC Luzern Sa 18.05. 17:25 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ Yverdon Sport FC - FC Luzern Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 7h 47min 17sek

Videos aus dem Ressort

Croci-Torti: «Transfergerüchte dürfen uns nicht ablenken» Am Dienstag berichtet «Tuttosport» vom Interesse Bolognas an Lugano-Trainer Mattia Croci-Torti. Am Mittwoch äussert sich der 42-Jährige an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Winterthur zu den Gerüchten. 15.05.2024

Japan-Duo bei Servette: «In Japan ist der Fussball viel taktischer» Keigo Tsunemoto und Takuma Nishimura - für beide Japaner ist der Schweizer Fussball neu. Mit René Weiler treffen sie bei Servette auf ein vertrautes Gesicht. 13.05.2024

pavo, sda