Luzerner Youngsters brillieren auch in der U-21 Nati Gleich vier Spieler vom FC Luzern wurden für die aktuelle U-21-Natikampagne aufgerufen. Das kommt nicht von ungefähr. Lars Villiger und seine Kollegen sprechen über die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. 12.09.2023

Gleich vier Spieler des FC Luzern standen im Aufgebot der U21-Nati. Das kommt nicht von ungefähr. Lars Villiger und seine Kollegen sprechen mit blue Sport über die erfolgreiche Nachwuchsarbeit in der Innerschweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Pascal Loretz, Severin Ottiger, Luca Jaquez und Lars Villiger standen zuletzt gleich vier Profis des FC Luzern im Aufgebot der Schweizer U21-Nationalmannschaft.

Mit blue Sport sprechen die jungen Talente übers Erfolgsgeheimnis der Jugendabteilung des FCL und ihren Traum von einem Aufgebot von Murat Yakin. Mehr anzeigen

Wohl kein anderer Super-League-Verein setzt so sehr auf die eigene Jugend wie der FC Luzern. Mehrere Stammspieler beim FCL schafften den Sprung aus der Juniorenabteilung zu den Profis und werden auch immer interessanter für die Nationalmannschaft.

Letztes Jahr schaffte es mit Ardon Jashari nach einer gefühlten Ewigkeit endlich wieder einmal ein FCL-Profi in die A-Nati. Jashari durfte sogar mit nach Katar an die WM, das gelang einem Luzern-Spieler zuletzt Hakan Yakin im Jahr 2010 und vor ihm Martin Rueda und Thomas Wyss 1994.

Jashari stand auch heuer wieder im Nati-Aufgebot. Und neben ihm waren vier weitere Luzerner Eigengewächse bei der U21-Nati im Einsatz: Goalie Pascal Loretz, die Verteidiger Severin Ottiger und Luca Jaquez sowie Stürmer Lars Villiger. Zum Auftakt der EM-Qualifikation holten die Schweizer in Finnland letzte Woche einen 2:1-Sieg, Villiger schoss das Siegtor.

Was ist das Erfolgsgeheimnis der Nachwuchsarbeit des FCL? «Luzern macht es sicher gut in der Jugendabteilung, die Jungen werden gefördert. Wir haben schon lange viele gute Spieler in der Jugend», sagt Lars Villiger im Interview mit blue Sport. Es verwundere ihn nicht, dass es jetzt gleich so viele Spieler in die Auswahl geschafft haben. «In Luzern haben wir auch das Glück, dass der Trainer so sehr auf die jungen Spieler setzt», so Villiger.

«Wir haben es super zusammen»

Entsprechend ist auch die Verbundenheit mit dem Klub bei den Jungstars gross. «Die Verbundenheit ist natürlich riesig, wenn man von der Region ist und den Verein kennt», sagt Pascal Loretz. Viele Spieler im aktuellen Kader stammen aus der eigenen Jugend, man kennt sich schon jahrelang. «So ist die Verbundenheit noch grösser, wir haben es super zusammen», so der Goalie.

International liegt Fokus bei den jungen Wilden aus der Innerschweiz natürlich erst einmal bei der U21-Nati. Der Traum von einem Anruf von Murat Yakin lebt aber. «Dafür brauche ich sicher viel Spielzeit, beim Klub und auch bei der U21. Jeden Tag hart trainieren und Vollgas geben», sagt Luca Jaquez. Severin Ottiger pflichtet bei: «Der Schritt in die A-Nationalmannschaft ist natürlich ein Traum. Wir wollen jetzt aber erst einmal in der U21-Nati viel erreichen.»

Und selbstverständlich wollen die Youngsters auch in Luzern weiter für Furore sorgen.