Mattia Croci-Torti kämpft mit dem FC Lugano in Genf um den Anschluss. Keystone

Die dritte Tranche der 36. Runde der Super League steht am Donnerstag ganz im Zeichen des Kampfs um die Europacup-Plätze hinter Meister Basel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstag empfängt YB den FC Luzern und Lugano trifft in Genf auf Servette ( blue Sport überträgt die Spiele live ). Die vier Teams kämpfen um die Europa-Cup-Tickets.

Den vier Teams lief es zuletzt nicht nach Wunsch. Mehr anzeigen

Servette will gegen Lugano den wertvollen 2. Platz behaupten, YB mit einem Sieg gegen Luzern die Chance auf die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation intakt halten. Dabei lief es allen vier Teams zuletzt nicht nach Wunsch.

Vor allem der FC Lugano war weit von seiner Form weg, die ihn bis Februar noch in die Pole-Position in dem mittlerweile klar zugunsten des FC Basel entschiedenen Meisterrennen gebracht hatte. Aus den letzten elf Spielen holten die Tessiner, die am Donnerstag unter anderem ohne Renato Steffen auskommen müssen, nur noch zehn Punkte. Die sieben Niederlagen sind in diesem Zeitraum die schlechteste Bilanz aller Super-League-Klubs. Dem FC Basel unterlag das Team von Trainer Mattia Croci-Torti am letzten Wochenende trotz einer stündigen Überzahl zuhause 2:5.

Aber auch Servette gewann in den letzten acht Runden nur noch zweimal und muss sich festigen, um sich weiter auf Platz 2 zu halten. Bleiben die Genfer erneut ohne Sieg, können die Young Boys mit einem Heimsieg gegen Luzern den 2. Platz übernehmen.

Luzern kann insofern mit einem guten Gefühl bei YB antreten, als dass die Zentralschweizer das letzte Duell im April 5:0 gewonnen haben und auch der Gegner nach dessen Aufholjagd wieder stagniert ist. Allerdings hatte es gegen die Berner zuvor eine Serie von 19 sieglosen Pflichtspielen abgesetzt und gewann die Mannschaft von Trainer Mario Frick nur eine seiner letzten sechs Super-League-Partien.

